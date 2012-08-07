Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Что лучше Яндекс деньги или Qiwi кошелёк

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Старый Сегодня, 17:08
#1
Интересующийся
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Саратов
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Что лучше Яндекс деньги или Qiwi кошелёк
Есть ли тут люди которые пользуются обеими платёжными системами, мне интересно что вы можите о них сказать ? Я пользуюсь яндекс деньгами, хотел и в qiwi зарегистрироваться потом передумал по причине: получается так что зачем мне плодить аккунты. Вот Яндекс деньги:
Плюсы:
1.) удобно пополнять номер счёта, выводить на банковскую карточку не знаю я пока что не пробывал
2.) Можно пополнить электронный кошелёк путём через мобильный номер телефона
3.) Можно обменивать на другие электронные валюты
Минусы:
1.) Жалко что нельзя хранить и пользоваться услугами платных сайтов и интернет магазинов в других валютах
Qiwi плюсы:
1.) Вроде там доступен доллоровый номер счёта всем людям
Минусы:
1.) Одинаковый номер счёта с номером телефона, что возможно по ошибке пополнить не Qiwi кошелёк а номер мобильного телефона
2.) Вроде нельзя обменять Qiwi ( USD ) на WMZ. Мне нужна платёжная система которая может оплатить услуги хостинга, домена и т.д а так же для подработки через интернет ( большинстов программистов, Web Мастеров пользуются этой платёжкой ) Чтобы потом можно было оплатить их услуги например: покупка модулей для сайта.

добавлено через 1 минуту
Добовляйте свои плюсы и минусы.
Последний раз редактировалось Prison; Сегодня в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Prison вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:07
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