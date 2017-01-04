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Ubco привлекла $3,95 млн для дистрибуции своего электровелосипеда

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Ubco привлекла $3,95 млн для дистрибуции своего электровелосипеда

Ubco, новозеландская техническая компания, которая разработала электровелосипед, привлекла $3,95 млн.

Американские инвесторы Боб и Этан Ралстон и американская компания Spring Capital вложили в компанию $1 млн, а затем Ubco привлекла еще $2,5 млн от новозеландских и австралийских инвесторов. Также инвестиционная компания Enterprise Angels возглавила раунд финансирования серии А, способствуя вложению средств в размере $860 000 в июле 2016 года. Ubco сформировала дистрибьюторскую компанию UBCO US LLC, расположенную в штате Орегон. Боб Ралстон присоединится к совету Ubco, а Этан Ралстон станет управляющим.

"Выход на рынок США является настоящим событием для Ubco и обеспечивает нам возможности, которые мы будем использовать и на других значимых рынках", - сказал председатель правления Ubco Деион Кэмпбелл.

Электровелосипед компании Ubco разработан в Новой Зеландии и использует достижения в разработке электродвигателей и аккумуляторных технологий для создания легкого универсального транспортного средства. Компания также добилась успехов в Австралии, где официально подписала соглашение с Daviesway в качестве своего сельского дистрибьютора.







Перевод специально для mmgp.ru
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