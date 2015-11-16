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StashAway привлёк $2,15 млн в платформу помогающую инвестировать любому человеку

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StashAway привлёк $2,15 млн в платформу помогающую инвестировать любому человеку

Сообщается, что сингапурский финтех стартап СтaшЭвей ("StashAway") только что привлёк 2,15 млн долл. США от группы Rozario и эта группа представляет собой семейный офис с глубокими банковскими корнями. А еще ранее стартап StashAway привлекал в раунде посевного финансирования более 516 000 долл. США от этой же группы и других бизнес-ангелов.

Нужно отдельно отметить, что г-н Фрэнсис Розарио (Francis Rozario) является ветераном банковского дела и прежде чем войти в Совет директоров StasAway он на протяжении 28 лет работал в Citibank, а еще ранее в течение 8 лет возглавлял финансовую службу сингапурской Fullerton Financial Holdings, которая является подразделением инвестиционной компании Temasek Holdings (Сингапур).

Эти свежопривлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие робо-консультационной платформы StashAway и для продвижения ее инвестиционных стратегий.

И как прокомментировала генеральный директор и соучредитель стартапа StashAway Мишель Феррарио (Michele Ferrario) в своём официальном заявлении для прессы: "Финансовая поддержка и партнерство Фрэнсиса Розарио и его семьи поддерживает нас в нашем стремлении всё наращивать и мощно увеличивать работу StashAway в Сингапуре, а также вскоре и во всём Азиатско-тихоокеанском регионе, в Австралии и Новой Зеландии.

Также ещё важно отметить, что эти свежопривлеченные средства гораздо больше требуемых средств (а это почти 719 000 долл. США), которые необходимы в качестве минимального капитала для получения лицензии от Валютного управления Сингапура дающей право на управление средствами ритейла. И в прошлом месяце стартап StashAway уже получал принципиальное одобрение на владение своей лицензии по оказанию услуг на рынке капитала для фонда торговой розницы.

А кроме того, г-жа Феррарио заявила, что StashAway выйдет на этот рынок окончательно уже через несколько месяцев. Однако лист ожидания уже открыт для регистрации всех желающих.

Сообщается, что основанный в 2016 году, стартап StashAway ставит своей целью больше демократизировать консультационные услуги на рынке инвестирования, используя своих роботизированных советников. Онлайн-платформа этого стартапа доступна для любых инвесторов независимо от объёма собственных активов (но эта компания разрешает инвестировать своим клиентам после 18 лет).

Здесь не требуется держать на балансе какой-то обязательной минимальной суммы и платформа разрешает вывод денежных средств в любое время. Сервис монетизировал себя через сборы за управление средствами, которые варьируются от 0,2 до 0,8 %.

Чтобы создать личный портфель инвестиций, клиенты StashAway могут указать свою зарплату, ежемесячную сберегательную способность, предпочтения по уровню риска и временной горизонт с финансовой целью. Затем система разработает под вас интеллектуальный портфель биржевых фондов (ETFs) и вашу ежемесячную инвестиционную стратегию. Всё удобно и быстро и всё ради клиента и только его прибыли.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/591ee03180bb1
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 16:32.
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