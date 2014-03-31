Cтоит ли инвестировать в технологию виртуального присутствия?

Интересуясь технологиями будущего и подходом к жизни людей через 15-20 лет сквозь призму гаджетов и разработок, становится ясно, что мир очень сильно изменится. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: как на этом можно заработать, приложив усилия сегодня? Очевидно, что инвестиции. Но тут же возникает другой вопрос, куда стоит инвестировать? На мой взгляд сегодня очень перспективным направлением для вложений являются проекты виртуальной реальности
. Хотелось бы рассмотреть на примере одного из таких стартапов и разобраться в том насколько это целесообразно.
Стартап LiveLike VR
- это отличная новость для любителей спорта и ярых поклонников своей любимой команды, которые стараются не пропустить ни одного матча.
О стартапе
Разработчикам стартапа действительно удалось заинтересовать инвесторов своим новшеством. Они выиграли немного более $ 50 тыс. на одном из конкурсов, который проводила Стэндфорская высшая школа бизнеса. Очевидно, что для развития такого масштабного проекта выигранных денег абсолютно не достаточно. Поэтому создатели объявили о дополнительном привлечении средств. В основном интерес к виртуальной тематики спорта проявили люди, имеющие к этому непосредственное отношение, так например, в 2016 году бывший глава NBA Дэвид Стерн решил инвестировать в LiveLike VR $ 5 млн. Это послужило хорошим толчком для развития проекта. Но основной недостаток стартапа - это его локальность
. Пока он преимущественно ориентирован на регион США и американскую аудиторию, но выйти на более глобальный уровень попытки были. LiveLike заключали несколько партнерских отношений с рядом команд и турниров, например, была проведена трансляция по Открытому теннисному чемпионату Франции(Ролан Гаррос).
Принцип работы стартапа
Создатели проекта разработали уникальную возможность для спортивных болельщиков наблюдать за игровым процессом в реальном времени посредством виртуальной реальности. Каждый зритель-участник, который подключается к системе оказывается в той неповторимой атмосфере, которая происходит на матче. Болельщики могут виртуально находиться на стадионе рядом со своими друзьями, а при необходимости могут изменять ракурс, вращая все игровое поле по своему усмотрению. Если надоело сидеть на трибуне, то можно переместиться в наиболее удобную точку, поближе к воротам своей команды или команды соперника. При этом, это касается не только футбольных или игровых матчей, также можно быть зрителем любого спортивного мероприятия.
Текущее состояние и перспективы LiveLike VR
Разработчики позиционируют его как первую в мире платформу виртуальной реальности для прямой трансляции спортивных событий. В действительности это так, поскольку более известные конкуренты, в частности, компания NBC несколько опоздала с реализацией данной задумки
. Но имеющиеся производственные мощности позволили им обойти LiveLike VR, предложив альтернативу виртуальных матчей более широкой аудитории. Так, на Олимпийских играх в Рио NBC обеспечивала виртуальные панорамные трансляции соревнований.
Для инвесторов это очень важный сигнал, касательно жизнеспособности LiveLike VR. Как зачастую и происходит более сильные и устоявшиеся компании, особенно в индустрии гаджетов и ПО, хорошие идеи начинающих стартапов и стартаперов подминают под себя.
Инвестировать в заведома в убыточный проект крайне неразумно, поэтому свежие стартапы терпят неудачи. Получается замкнутый круг: стартап не развивается, потому как нет средств, а средств нет по причине отсутствия заинтересованности инвесторов.
На некоторых американских площадках уже обсуждают перспективы стартапа LiveLike VR. Скорее всего, что в ближайшее время он будет работать в своем регионе относительно стабильно, не уменьшая свои позиции, но и не развиваясь далее. Проект без развития не самое лучшее решение для инвестиций
. Кроме того, не стоит забывать и про влияние более сильных конкурентов, которые в дальнейшем вытеснят его с рынка.
Стоит ли инвестировать?
На сегодняшний день сфера виртуальной реальности развивается молниеносно, каждый день появляются новые стартапы, идеи, предложения. Не все из них способны пробиться в ТОП
, но при этом все пытаются привлечь средства инвесторов. Уже понятно, что с годами виртуальная реальность войдет во все сферы жизни, не только для развлечения или бизнеса, но и в обычные бытовые моменты. То есть, смысл инвестирования в эти проекты есть, но нужно изначально отсеивать бесперспективные проекты и вкладывать в что-то стоящее, а именно - медицину и образование
. Эти два направления всегда будут актуальны и любые стартапы, развивающие данную область имеют больше шансов на поддержку.
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Автор: Oliver Frank
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