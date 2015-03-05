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Стартап из Индии нашел способ организовать бизнес на сигаретных окурках

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Стартап из Индии нашел способ организовать бизнес на сигаретных окурках


Сигаретные окурки в Индии начнут приносить прибыль стартаперам Наману и Вишалу

Два стартапера из Индии основали эко-проект для борьбы с сигаретными "бычками" на улицах Индии. Проект довольно молодой, а суть его заключается в решении проблемы мусора, а именно сигаретных окурков. Это решение полного цикла избавления от окурков, от состояния мусора, до производства продукта на продажу. Стартап будет покупать собранные сигаретные окурки и сортировать их на бумагу, фильтр и оставшийся табак.

Идей выступила увиденная Гуаптом и Канетом картина как многочисленные студенты за считанные минуты оставляют за собой десятки а то и сотни сигаретных окурков. Такое еще в больших масштабах можно заметить на общественных мероприятиях и празднованиях. Стартаперы будут покупать окурки по 700 рупий за 1 килограмм или 80 рупий за 100 грамм.

Запущен стартап в прошлом году и количество собранного мусора составила более 500 килограмм. Все элементы были отсортированы и обработаны для безопасности дальнейшего использования. Собиратели окурков получают от команды стартаперов в специальные контейнеры которые уже заполненные сдают обратно через неделю.

По статистике в Индии ежегодно появляется более 100 миллиардов сигаретных "бычков". По скольку одним из элементов окурка является полимер в фильтре который сложен к разложению, то проект по праву можно назвать Эко с большой буквы.

Фильтры после обработки поступят в качестве наполнителя в мягкие игрушки и подушек, а так же материала для упаковки. Табак и бумажные остатки будут перерабатываться в компост и продаваться фермерам.



Уникальность: 100.00%
По материалам tass.ru
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Метки
бизнес, стартап
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