Теперь в Telegram можно отправить платеж используя ботов и Telescope

Мессенджеры все больше углубляются в нишу перевода денег. Самые популярные сервисы мгновенных сообщений стараются не затягивать с реализацией возможности перевода денег между собеседниками. Telegram не отстает от мировых тенденций и сообщил, сегодня, о внедрении интересных нововведений. Теперь пользователям мессенджера станет доступна платежная система, транзакции в которой будут осуществляться при помощи ботов. Разработчики Telegram, не обошли стороной и Telescope - владельцы публичных каналов видеоплатформы, получат возможность использования нового функционала.
Как же работает функция приема платежей через ботов? Да очень просто. Теперь создатели бота, могут "прикрутить" к нему еще одну кнопку, которая будет отвечать только за проведение транзакции от пользователя - владельцу. Все, как и при обычной оплате: нажали кнопку, ввели платежные данные(номер карты, дату, адрес доставки(если необходимо)), и подтвердили саму операцию. Чтобы каждый раз не заниматься вводом одних и тех де данных, у пользователя есть возможность сохранить их, для оплаты следующих покупок. Но сама функция доступна только для клиентов с включенной двухфакторной аутентификацией. Самым приятным для пользователей Telegram, станет отсутствие комиссии за перевод денег. Основным платежным агрегатором на западном рынке, будет Stripe. Что же касается владельцев Apple Pay и Android Pay, они не останутся в стороне и на ряду с обычными картами будут иметь возможность оплатить товар или услугу. Планируется, что список платежных систем будет развиваться и дальше, для облегчения оплаты.
Новые платежные функции дополнились и расширением технических возможностей самой платформы. Пользователей Telegram теперь могут с легкостью записывать видео обращения, с одним небольшим ограничение - каждая запись не более 1 минуты. Записанные видео можно либо сбрасывать собеседнику, либо публиковать в публичном канале, как внутри мессенджера так и за его пределами в Telescope.
А для тех кто разбирается в WEB технологиях, может поучаствовать в новом конкурсе от Telegram и побороться за приз в размере $200 тысяч. Основное условие победы - разработать наиболее красивый и функциональный вид предпросмотра материала на сторонних сайтах - Instant View.
По материалам itc.ua