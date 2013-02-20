Российский "Проминвестбанк" покупает украинский бизнесмен.
Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) рассмотрел заявку на покупку Проминвестбанка (ПИБ, Киев) от украинского бизнесмена, владельца и президента компании DCH Александра Ярославского. В ближайшее время должны начать необходимые для приобретения ПИБ согласительные процедуры.
Об этом говорится в пресс-релизе компании DCH, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел предложение Ярославского о приобретении Проминвестбанка, дочерней структуры ВЭБ в Украине", - сообщает пресс-служба DCH.
Александр Ярославский вошел в число претендентов на покупку ПИБ, сделал ВЭБу соответствующее предложение в конце прошлой недели. 18 мая о кандидатах на приобретение ПИБа проинформировали наблюдательный совет ВЭБа, заседание которого провел премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Кроме известного предложения от группы инвесторов, девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, назвали и другого кандидата - владельца группы DCH украинского олигарха Александра Ярославского", - рассказал источник российского издания "Коммерсантъ".
ПИБ основали в 1992 году. В ВЭБ - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, за первый квартал 2017-го его активы сократили на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков.
Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала различные инвестиционные проекты, среди которых Укрсиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, "Черкасский Азот", Киевстар, подготовила инфраструктуры Харькова к Евро-2012.
Источник: https://gazeta.ua/ru/articles/econom...znesmen/773337