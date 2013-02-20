Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,138 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российский "Проминвестбанк" покупает украинский бизнесмен

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:42
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,952
Благодарностей: 1,501
УГ: 24
КП: 0.176
подарки
награды Волшебный горшочек 
Российский "Проминвестбанк" покупает украинский бизнесмен


Российский "Проминвестбанк" покупает украинский бизнесмен.

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) рассмотрел заявку на покупку Проминвестбанка (ПИБ, Киев) от украинского бизнесмена, владельца и президента компании DCH Александра Ярославского. В ближайшее время должны начать необходимые для приобретения ПИБ согласительные процедуры.

Об этом говорится в пресс-релизе компании DCH, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел предложение Ярославского о приобретении Проминвестбанка, дочерней структуры ВЭБ в Украине", - сообщает пресс-служба DCH.

Александр Ярославский вошел в число претендентов на покупку ПИБ, сделал ВЭБу соответствующее предложение в конце прошлой недели. 18 мая о кандидатах на приобретение ПИБа проинформировали наблюдательный совет ВЭБа, заседание которого провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Кроме известного предложения от группы инвесторов, девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, назвали и другого кандидата - владельца группы DCH украинского олигарха Александра Ярославского", - рассказал источник российского издания "Коммерсантъ".

ПИБ основали в 1992 году. В ВЭБ - 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, за первый квартал 2017-го его активы сократили на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков.
Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала различные инвестиционные проекты, среди которых Укрсиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, "Черкасский Азот", Киевстар, подготовила инфраструктуры Харькова к Евро-2012.

Источник: https://gazeta.ua/ru/articles/econom...znesmen/773337
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российский стартап "Коптер-Экспресс" занял призовое место в "Global Mobile Challenge" OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.03.2017 19:15
Киевский Отельный комплекс "Русь" покупает 24,95% акций "Премьер Палаца" bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.02.2017 16:46
Бизнесмен Полищук не получал разрешения на продажу банка "Михайловский" kislov Новости в банковской сфере и страховании 0 02.11.2016 19:21
Украинская "Хортица" купила российский "Родник" Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 9 07.03.2016 11:51
"Дыра" в капитале банка "Российский кредит" составила 75,7 млрд руб Андреслав Новости в банковской сфере и страховании 0 09.09.2015 17:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Kipling
Стратегия игры в казино на дюжинах?
От Kipling в разделе «Казино»
Аватар LSasha
Профитблог - 2 в одном, эффективная реклама и заработок на своем блоге
От LSasha в разделе «Заработок на блоге»
Аватар Анна Чернобай
Доллар и евро скоро поравняются
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Эксперты предвещают медленное развитие блокчейна в 2017 году
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Аренда или продажа торгового портфеля
От alexaner в разделе «Программное обеспечение»
Аватар nlobp
Граф (Дмитрий), с Днём Рождения!
От nlobp в разделе «Поздравления»
.     
Пользователей
411,138
Тем
470,228
Сообщений
11,626,879

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube