В сети супермаркетов 7-Eleven, можно расплатиться показав вены

Финтех развивается, а с ним увеличивается и число мошенников, желающих получить доступ к кровно заработанным деньгам многих граждан. Компании все больше уделяют внимание усилению защиты электронных кошельков и пластиковых карт. Так, буквально недавно "Mastercard анонсировали начало выпуска пластиковых карт с защитой в виде сканера отпечатка пальца"
. Сеть супермаркетов в Южной Корее 7-Eleven, пошли еще дальше. Как известно, не только пальцы имеют уникальную фактуру рисунка и формы, в качестве мер безопасности можно использовать и другие биометрические аналоги. К ним относится: сетчатка глаза, голос, ДНК и конечно же венозная система. Именно последний вид биометрической защиты и будут использовать в сети магазинов. Теперь, чтобы расплатиться на кассе, клиенту сначало необходимо будет позволить просканировать свои вены, для распознавания личности, а уже после этого расплатиться банковской картой.
Помимо того, сеть супермаркетов 7-Eleven оснащенный такой системой безопасности имеет еще одну не менее важную особенность. Супермаркет работает полностью без персонала на кассах, то есть бизнес модель на основе самообслуживания. Именно по этой причине, для идентификации личности используется столь необычный метод защиты. Клиент выбирает продукты, подходит к кассе и сканирует свои вены, после прохождения идентификации личности, появляется возможность расплатиться за покупки. Первый подобный магазин открыл свои двери 16 мая, в одном из многопрофильных зданий Южной Кореи. Мини-супермаркет находится на 31 этаже, а само здание принадлежит Lotte Group.
Для входа в магазин, потребуется еще и членская карта фирмы Lotta. Оплата на кассе, происходит автоматически, сразу после сканирования конвеером продуктов и определения общей стоимости.
Какая же польза для сети магазинов 7-Eleven от внедрения таких инновационных технологий? Все очень просто, сэкономленные средства на выплату заработной платы кассовым работникам, пойдет на выплату денег работникам занимающимся консультированием клиентов магазина, что дает возможность обеспечения более качественного сервиса. Планируется, что к 2025 году, все магазины сети Seven-Eleven и FamilyMart, будут переведены на самообслуживание. Кроме того, для обеспечения большей безопасности, кроме камер, будут использоваться летающие дроны, нацеленные на отслеживание и предотвращение возможных краж.
По материалам hightech.fm