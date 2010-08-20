Внимание! Правила для разделов о хайпах, МЛМ и экономических игр (от 12 апреля 2017)

ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. ВСЕМ СОЗДАТЕЛЯМ НОВОЙ ТЕМЫ
2. ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛОВ "HYIP ПОД ВОПРОСОМ", "МУСОРНЫЕ МЛМ-ПРОЕКТЫ", "МУСОРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ" И ВСЕХ ПРОЕКТОВ БЕЗ САЙТА
4. ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА
1. ВСЕМ СОЗДАТЕЛЯМ НОВОЙ ТЕМЫ:
1.1 Итак. Перед созданием темы...
Создать новую тему
могут только участники форума, находящиеся в группе "Любитель", "Специалист", "Профессионал", "Мастер", "Топ-мастер"!*
(подробнее про группы здесь
).
Это условие обязательное!
*Снять ограничения на создание новой темы для групп "Новичок" и "Интересующийся" можно, заказав статус "Премиум" для своей учетной записи.
Если топикстартер создал тему с нарушением Правил – это не является
основанием для создания темы-дубля другим участником форума! Пользуйтесь функцией "Сообщить модераторам". Повторная тема может быть создана только после удаления
неправильно оформленной темы!
1.2 Теперь о заголовке...
Название темы: "Название проекта - programname.com".
Никаких дополнительных сведений (дата старта, платежные системы, ваши комментарии и т.п.) в названии писать не нужно!
Правильный пример: "Mirex - mirex.com"
1.3 Теперь о самом сообщении
В сообщении необходимо указать (в текстовом виде!!!):
дату открытия программы
условия и описание программы
планы (проценты, кол-во дней с обязательным указанием: рабочих или календарных)
бонусы (если есть)
платежные системы
ваш вклад в проект (см. п.1.4)
Запрещено вставлять скриншоты планов! Все описания только в текстовом виде!!!
Топикстартер, создавший тему c нарушением Правил, наказывается, а его тема удаляется!
1.4 ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ! Укажите сумму Вашего вклада!
Если Вы открываете тему с рекламируемой программой, то Вы просто ОБЯЗАНЫ
вложить туда свои ДЕНЬГИ, а значит указать сумму Вашего вклада. Сумма вклада для топикстартера обязательно должна быть:
а) для хайпов до 15% не менее 100$ (сто долларов)*
б) для хайпов от 16% до 60% не менее 50$ (пятьдесят долларов)*
в) для хайпов от 61% не менее 10$ (десять долларов)*
г) для почасовиков не менее 10$ (десять долларов)*
д) для МЛМ-игр не менее 5$ (пять долларов)*
е) для экономических игр не менее 5$ (пять долларов)*
* или соответствующий эквивалент
в другой валюте (рубли, биткоины и пр.)
В качестве подтверждения Ваших слов, Вы должны сделать скриншот аккаунта платежной системы с переводом средств в проект и прикрепить его к Вашей теме или выложить сообщение платежной системы в текстовом виде с обязательным указанием всех реквизитов
(номера счетов, батч перевода, дата, время и сумма вклада).
В темах запрещается
размещение чужих
транзакций. Публикуем информацию исключительно о своих
вкладах и выплатах.
Если Вы не сделали вклад - создание темы запрещено!
Это относится и к мониторам, участвующим в проектах с бонусом от админа.
Все темы без вкладов
будут немедленно переноситься в подраздел Хайпы под вопросом
, а топикстартеры - наказываться!
Ссылки на страницы мониторов, где указаны вклады в проект, подтверждением не считаются!
Скрины аккаунтов проектов подтверждением не считаются!
1.5 Поддерживайте свою ветку в активном состоянии!
Автор темы обязан
поддерживать ее в активном состоянии:
При отсутствии в теме полезной активности
- регулярно сообщать о собственных выплатах;
- делиться новостями и любой другой полезной информацией, касающейся этого проекта;
- своевременно отписываться в ветке при возникновении любых проблем у проекта;
- "Сообщить модераторам" с помощью соответствующей кнопки:
- если ветку обсуждения проекта необходимо перенести в раздел Список проблемных/неактивных/закрытых программ (указав причину);
- в случае прекращения поддержки темы автором (при этом варианте из стартового сообщения удаляется его реф.ссылка).
(под которой подразумевается, в основном, подтверждение выполнения проектом обязательств по выплатам):
а) для хайпов до 15% более месяца
б) для хайпов от 16% до 60% более двух недель
в) для хайпов от 61% более недели
г) для почасовиков более недели
д) для МЛМ-игр более двух недель
е) для экономических игр более двух недель
она переносится в раздел Список проблемных/неактивных/закрытых программ
, а автор темы получает штраф
с формулировкой "Тема заброшена автором"
Важно!
Чтобы не забывать о своих темах, чаще обращайте внимание на последнюю страницу раздела!
- Администрация форума не имеет отношения к темам и предложениям, которые создают другие участники форума, и не отвечает за результаты этих предложений. Все риски принимает на себя инвестор.
- Модератор следит только за порядком в теме, а не за проектом. За проектом должен следить автор темы!
1.7
1.6 Реферальные и страховые предложения
Автору темы в своем первом сообщении
можно указать ссылку на свое реферальное или страховое предложение (возврат комиссии или страховка), созданное в разделе Реферальные и страховые предложения
Проекты, счета которых имеют долги
, подлежат перемещению в "Список проблемных/неактивных/закрытых программ
".
2. ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ:
2.1 Реферальные ссылки
в темах обсуждения проектов разрешены только топикстартеру исключительно в 1-м сообщении темы!
Всем остальным участникам обсуждения указывать рефссылки запрещено!
Свои рефссылки Вы можете помещать в свою подпись.
2.2 Обсуждение других проектов
в темах запрещено!
2.3 Посты о вкладах и выплатах обязательно должны быть подтверждены скрином выплаты или публикацией сообщения платежной системы с обязательным указанием всех реквизитов
:
- номер счета – для подтверждения выплаты именно с обсуждаемого проекта;
- батч перевода – для подтверждения произведенной выплаты;
- дата и время – для подтверждения платежа именно в обсуждаемый день;
- сумма выплаты – для того, чтобы показать, какие суммы в данный момент выплачивает проект.
Последние 2-3 цифры (не более) номера счета допускается заменять звездочками (1234***) или другими знаками (1234ХХХ).
Сообщения без подтверждения
("выплата получена","проект платит"), неполные
("батч 1234567"), а так же посты о выплатах более 48 часов назад
или на сумму менее 10 центов
, которые фактически не несут никакой полезной информации, приравниваются к флуду
и немедленно удаляются!
2.4
Возврат рефкомиссии, страховка или компенсации от ТС или другого пользователя обсуждаются только в соответствующем разделе Реферальные и страховые предложения.
2.5
Ссылки на мониторы и другие русскоязычные ресурсы инвестиционной тематики запрещены!
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛОВ "HYIP ПОД ВОПРОСОМ", "МУСОРНЫЕ МЛМ-ПРОЕКТЫ", "МУСОРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ" И ВСЕХ ПРОЕКТОВ БЕЗ САЙТА
3.1
Подразделы предназначены для обсуждения проектов без вкладов и без сайтов*
, поэтому реферальные ссылки запрещены всем
, включая автора темы!
3.2
Для переноса темы в основной раздел необходимо опубликовать свой вклад и "сообщить модератору" указав реф.ссылку для стартового сообщения.
3.3
В случае оплаты закрепления темы
, возможен ее перенос из подраздела "HYIP под вопросом", "Мусорные МЛМ-проекты" и "Мусорные экономические игры" в корень рабочего раздела с последующим закреплением (на период оплаты стикера).
*
под сайтом понимается полноценный скрипт, предусматривающий: регистрацию пользователей, наличие личного кабинета с возможностью просмотра своей статистики и автоматического приема депозитов.
4. ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА
4.1
Раздел предназначен для обсуждения теоретических
основ HYIP, МЛМ и экономических игр - инвестирование, администрирование. Купля/продажа/разработка HYIP, МЛМ и экономических игр.
4.2 Реферальные ссылки и обсуждение конкретных проектов в разделе запрещены!