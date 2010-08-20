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Внимание! Правила для разделов о хайпах, МЛМ и экономических игр (от 12 апреля 2017)

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Внимание! Правила для разделов о хайпах, МЛМ и экономических игр (от 12 апреля 2017)
ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. ВСЕМ СОЗДАТЕЛЯМ НОВОЙ ТЕМЫ
2. ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛОВ "HYIP ПОД ВОПРОСОМ", "МУСОРНЫЕ МЛМ-ПРОЕКТЫ", "МУСОРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ" И ВСЕХ ПРОЕКТОВ БЕЗ САЙТА
4. ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА

1. ВСЕМ СОЗДАТЕЛЯМ НОВОЙ ТЕМЫ:

1.1 Итак. Перед созданием темы...

Создать новую тему могут только участники форума, находящиеся в группе "Любитель", "Специалист", "Профессионал", "Мастер", "Топ-мастер"!* (подробнее про группы здесь).
Это условие обязательное!

*Снять ограничения на создание новой темы для групп "Новичок" и "Интересующийся" можно, заказав статус "Премиум" для своей учетной записи.

Если топикстартер создал тему с нарушением Правил – это не является основанием для создания темы-дубля другим участником форума! Пользуйтесь функцией "Сообщить модераторам". Повторная тема может быть создана только после удаления неправильно оформленной темы!

1.2 Теперь о заголовке...
Название темы: "Название проекта - programname.com".
Никаких дополнительных сведений (дата старта, платежные системы, ваши комментарии и т.п.) в названии писать не нужно!
Правильный пример: "Mirex - mirex.com"

1.3 Теперь о самом сообщении
В сообщении необходимо указать (в текстовом виде!!!):
дату открытия программы
условия и описание программы
планы (проценты, кол-во дней с обязательным указанием: рабочих или календарных)
бонусы (если есть)
платежные системы
ваш вклад в проект (см. п.1.4)

Запрещено вставлять скриншоты планов! Все описания только в текстовом виде!!!

Топикстартер, создавший тему c нарушением Правил, наказывается, а его тема удаляется!

1.4 ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ! Укажите сумму Вашего вклада!

Если Вы открываете тему с рекламируемой программой, то Вы просто ОБЯЗАНЫ вложить туда свои ДЕНЬГИ, а значит указать сумму Вашего вклада. Сумма вклада для топикстартера обязательно должна быть:
а) для хайпов до 15% не менее 100$ (сто долларов)*
б) для хайпов от 16% до 60% не менее 50$ (пятьдесят долларов)*
в) для хайпов от 61% не менее 10$ (десять долларов)*
г) для почасовиков не менее 10$ (десять долларов)*
д) для МЛМ-игр не менее 5$ (пять долларов)*
е) для экономических игр не менее 5$ (пять долларов)*
* или соответствующий эквивалент в другой валюте (рубли, биткоины и пр.)

В качестве подтверждения Ваших слов, Вы должны сделать скриншот аккаунта платежной системы с переводом средств в проект и прикрепить его к Вашей теме или выложить сообщение платежной системы в текстовом виде с обязательным указанием всех реквизитов (номера счетов, батч перевода, дата, время и сумма вклада).

В темах запрещается размещение чужих транзакций. Публикуем информацию исключительно о своих вкладах и выплатах.

Если Вы не сделали вклад - создание темы запрещено! Это относится и к мониторам, участвующим в проектах с бонусом от админа.

Все темы без вкладов будут немедленно переноситься в подраздел Хайпы под вопросом, а топикстартеры - наказываться!

Ссылки на страницы мониторов, где указаны вклады в проект, подтверждением не считаются!

Скрины аккаунтов проектов подтверждением не считаются!

1.5 Поддерживайте свою ветку в активном состоянии!
Автор темы обязан поддерживать ее в активном состоянии:
  1. регулярно сообщать о собственных выплатах;
  2. делиться новостями и любой другой полезной информацией, касающейся этого проекта;
  3. своевременно отписываться в ветке при возникновении любых проблем у проекта;
  4. "Сообщить модераторам" с помощью соответствующей кнопки:
    • если ветку обсуждения проекта необходимо перенести в раздел Список проблемных/неактивных/закрытых программ (указав причину);
    • в случае прекращения поддержки темы автором (при этом варианте из стартового сообщения удаляется его реф.ссылка).

При отсутствии в теме полезной активности (под которой подразумевается, в основном, подтверждение выполнения проектом обязательств по выплатам):
а) для хайпов до 15% более месяца
б) для хайпов от 16% до 60% более двух недель
в) для хайпов от 61% более недели
г) для почасовиков более недели
д) для МЛМ-игр более двух недель
е) для экономических игр более двух недель
она переносится в раздел Список проблемных/неактивных/закрытых программ, а автор темы получает штраф с формулировкой "Тема заброшена автором"

Важно!
  • Администрация форума не имеет отношения к темам и предложениям, которые создают другие участники форума, и не отвечает за результаты этих предложений. Все риски принимает на себя инвестор.
  • Модератор следит только за порядком в теме, а не за проектом. За проектом должен следить автор темы!

Чтобы не забывать о своих темах, чаще обращайте внимание на последнюю страницу раздела!

1.6 Реферальные и страховые предложения
Автору темы в своем первом сообщении можно указать ссылку на свое реферальное или страховое предложение (возврат комиссии или страховка), созданное в разделе Реферальные и страховые предложения

1.7 Проекты, счета которых имеют долги, подлежат перемещению в "Список проблемных/неактивных/закрытых программ".

2. ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ:

2.1 Реферальные ссылки в темах обсуждения проектов разрешены только топикстартеру исключительно в 1-м сообщении темы! Всем остальным участникам обсуждения указывать рефссылки запрещено! Свои рефссылки Вы можете помещать в свою подпись.

2.2 Обсуждение других проектов в темах запрещено!

2.3 Посты о вкладах и выплатах обязательно должны быть подтверждены скрином выплаты или публикацией сообщения платежной системы с обязательным указанием всех реквизитов:
  • номер счета – для подтверждения выплаты именно с обсуждаемого проекта;
  • батч перевода – для подтверждения произведенной выплаты;
  • дата и время – для подтверждения платежа именно в обсуждаемый день;
  • сумма выплаты – для того, чтобы показать, какие суммы в данный момент выплачивает проект.
Последние 2-3 цифры (не более) номера счета допускается заменять звездочками (1234***) или другими знаками (1234ХХХ).

Сообщения без подтверждения ("выплата получена","проект платит"), неполные ("батч 1234567"), а так же посты о выплатах более 48 часов назад или на сумму менее 10 центов, которые фактически не несут никакой полезной информации, приравниваются к флуду и немедленно удаляются!

2.4 Возврат рефкомиссии, страховка или компенсации от ТС или другого пользователя обсуждаются только в соответствующем разделе Реферальные и страховые предложения.

2.5 Ссылки на мониторы и другие русскоязычные ресурсы инвестиционной тематики запрещены!

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛОВ "HYIP ПОД ВОПРОСОМ", "МУСОРНЫЕ МЛМ-ПРОЕКТЫ", "МУСОРНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИГРЫ" И ВСЕХ ПРОЕКТОВ БЕЗ САЙТА

3.1 Подразделы предназначены для обсуждения проектов без вкладов и без сайтов*, поэтому реферальные ссылки запрещены всем, включая автора темы!

3.2 Для переноса темы в основной раздел необходимо опубликовать свой вклад и "сообщить модератору" указав реф.ссылку для стартового сообщения.

3.3 В случае оплаты закрепления темы, возможен ее перенос из подраздела "HYIP под вопросом", "Мусорные МЛМ-проекты" и "Мусорные экономические игры" в корень рабочего раздела с последующим закреплением (на период оплаты стикера).

* под сайтом понимается полноценный скрипт, предусматривающий: регистрацию пользователей, наличие личного кабинета с возможностью просмотра своей статистики и автоматического приема депозитов.

4. ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА

4.1 Раздел предназначен для обсуждения теоретических основ HYIP, МЛМ и экономических игр - инвестирование, администрирование. Купля/продажа/разработка HYIP, МЛМ и экономических игр.

4.2 Реферальные ссылки и обсуждение конкретных проектов в разделе запрещены!
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