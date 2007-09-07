goldinvest.ltd - Gold Invest LTD

Я не создатель/админ данного проекта.
Gold Invest LTD
Инвестиции в сферу интернет-безопасности с доходностью от 24% в месяц. Вложенный депозит возвращается в конце срока.
✈ Старт: 13.05.2017
Маркетинг:
➡ 0.8% в день на 15 дней | Вклады от 5 USD до 500 USD
➡ 1% в день на 30 дней | Вклады от 5 USD до 1000 USD
➡ 1.2% в день на 45 дней | Вклады от 5 USD до 3000 USD
➡ 1.4% в день на 60 дней | Вклады от 5 USD до 10000 USD
Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: автомат
Реф-программа: 8-2%
Техническая часть:
— Скрипт: H-SCRIPT
— защита от DDoS
— уникальный дизайн
— переведен на два языка: Английский, Русский
Регистрация в проекте
Депозит: