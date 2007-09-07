Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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goldinvest.ltd - Gold Invest LTD

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:12
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 913
Благодарностей: 50
УГ: 21
КП: 0.211
goldinvest.ltd - Gold Invest LTD
Я не создатель/админ данного проекта.



Gold Invest LTD

Инвестиции в сферу интернет-безопасности с доходностью от 24% в месяц. Вложенный депозит возвращается в конце срока.
✈ Старт: 13.05.2017
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Минимальный вклад: 5 USD
Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: автомат
Реф-программа: 8-2%
Техническая часть:
— Скрипт: H-SCRIPT
— защита от DDoS
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— переведен на два языка: Английский, Русский

Регистрация в проекте

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VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,013
Благодарностей: 1,141
УГ: 2
КП: 0.687
Re: goldinvest.ltd - Gold Invest LTD
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,895
Благодарностей: 497
УГ: 1
КП: 0.498
Re: goldinvest.ltd - Gold Invest LTD
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
в сферу интернет-безопасности
Откеля админ?Русских хакеров испужался?
__________________
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ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun вне форума  
Старый Сегодня, 15:27
#4
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,013
Благодарностей: 1,141
УГ: 2
КП: 0.687
Re: goldinvest.ltd - Gold Invest LTD
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение

Инвестиции в сферу интернет-безопасности
До чего же админко не логичен, выбрал легенду интернет-безопасности и запускает программу на аш скрипте без лицухи
__________________
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asmith на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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