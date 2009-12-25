Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,132 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Эксперты предупреждают об очередной масштабной кибератаке нового вируса-майнера

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:45
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,163
Благодарностей: 8,817
УГ: 4
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
Эксперты предупреждают об очередной масштабной кибератаке нового вируса-майнера

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о готовящейся хакерской атаке, которая по масштабу заражения может превзойти урон от вируса-шифровальщика WannaCry, который на прошлой неделе вызвал хаос по всему миру, заразив компьютеры более чем в ста странах. Новая малварь получила имя Adylkuzz,и в отличие от своего предшественника, она не шифрует данные, а захватывает компьютеры и майнит Monero.

О грядущей атаке первой сообщила британская Daily Mail со ссылкой на данные американской компании Proofpoint, работающей в сфере кибербезопасности.По предварительным данным экспертов, новая атака может затронуть сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Статистика показывает, что эта атака может быть больше по масштабу, чем WannaCry, и может затронуть сотни тысяч компьютеров и серверов по всему миру, — отметили в Proofpoint.

Вирус-майнер Adylkuzz — это троянская программа, которая после проникновения в систему загружает процессор компьютера и вскоре получает доступ к его вычислительным ресурсам. Атака может остаться незамеченной, так как для пользователя она выражается лишь в ухудшении производительности компьютера. Adylkuzz майнит не биткойны, а Monero, и несмотря на то, что один компьютер может генерировать всего несколько долларов в неделю, коллективная сеть может принести хакерам весомую прибыль.

Как отмечают эксперты из SavePearlHarbor, Adylkuzz сканирует систему жертвы на наличие других вирусов, при этом, после заражения, он блокирует другие вирусы, в том числе, WannaCry.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением о новостях в комментариях.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
безопасность в интернете, вирус
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банковские приложения в опасности: эксперты предупреждают о вирусе Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.11.2016 19:07
Клиенты европейских банков теряют миллионы из-за нового вируса Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.10.2015 15:08
Российские банкоматы подверглись атаке нового вируса, снимающего всю наличность Angelika78 Новости в банковской сфере и страховании 3 28.09.2015 01:34
Миллионы человек стали жертвами нового вируса для Android kamol_mix Новости технологий и интернета 1 04.02.2015 21:51
Сотни тысяч пользователей техники Apple стали жертвами нового вируса Njord Новости в мире финансов и инвестиций 3 06.11.2014 23:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TenDemon
«Росгосстрах» и «Открытие» могут объединиться
От TenDemon в разделе «Страхование (накопительные программы)»
Аватар DeFree
Консорциум Всемирной Сети (W3C) займется продвижением криптовалют
От DeFree в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Uber готов заплатить $10 тыс. за взлом своего сервиса
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар cherep777
SurfPro.biz - САР-автесерфинг с ВЫКУПОМ кредитов
От cherep777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Leito
Нужен кредит 200$, 0,4 % до 2 месяцев (досрочное погашение)
От Leito в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
1024.MONEY - 1024
От LuckyGi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,132
Тем
470,212
Сообщений
11,626,457

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube