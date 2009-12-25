Эксперты предупреждают об очередной масштабной кибератаке нового вируса-майнера

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о готовящейся хакерской атаке, которая по масштабу заражения может превзойти урон от вируса-шифровальщика WannaCry, который на прошлой неделе вызвал хаос по всему миру, заразив компьютеры более чем в ста странах. Новая малварь получила имя Adylkuzz,и в отличие от своего предшественника, она не шифрует данные, а захватывает компьютеры и майнит Monero.
О грядущей атаке первой сообщила британская Daily Mail со ссылкой на данные американской компании Proofpoint, работающей в сфере кибербезопасности.По предварительным данным экспертов, новая атака может затронуть сотни тысяч компьютеров по всему миру.
Статистика показывает, что эта атака может быть больше по масштабу, чем WannaCry, и может затронуть сотни тысяч компьютеров и серверов по всему миру, — отметили в Proofpoint.
Вирус-майнер Adylkuzz — это троянская программа, которая после проникновения в систему загружает процессор компьютера и вскоре получает доступ к его вычислительным ресурсам. Атака может остаться незамеченной, так как для пользователя она выражается лишь в ухудшении производительности компьютера. Adylkuzz майнит не биткойны, а Monero, и несмотря на то, что один компьютер может генерировать всего несколько долларов в неделю, коллективная сеть может принести хакерам весомую прибыль.
Как отмечают эксперты из SavePearlHarbor, Adylkuzz сканирует систему жертвы на наличие других вирусов, при этом, после заражения, он блокирует другие вирусы, в том числе, WannaCry.
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