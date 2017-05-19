Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sourcecoin - sourcecoin.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 14:39
#1
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,940
Благодарностей: 1,276
УГ: 3
КП: 0.146
подарки
sourcecoin - sourcecoin.cc
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 18.05.2017

Языки: ENG



Sourcecoin




Описание(Машинный перевод)

Цитата:
SOURCECOIN был создан в качестве эффективной платформы для различных операций с криптовалютами, в частности, Биткойн. Эта система использует технологию P2P, чтобы обеспечить стабильный доход от сделок, без какого-либо контроля центральных банков и регулирующих органов. Все операции и выбросы осуществляются только членами системы.

Мы открываем возможность для каждого стать участником нашей системы и инвестировать в нашу платформу, которая постоянно развивается и совершенствуется, благодаря стабильной прибыли. У нас только опытные трейдеры, которые представляют интересы участников сети на торговых биржах. Они-высококвалифицированные профессионалы, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с определенным испытанных и проверенных методов, которые гарантированно приносят положительные результаты, а не следуя профессиональной интуиции. Благодаря профессиональным действиям трейдеров, всех заинтересованных сторон, которые получают проценты с каждой успешной сделки, становятся богаче.
Тарифные планы:







ПЕРВЫЙ ПЛАН

Мин
0.01 BTC
Макс
4.99 BTC
0.14% в час
3.36% ежедневной прибыли

ВТОРОЙ ПЛАН

Мин
5.00 BTC
Макс
9.99 BTC
0.15% в час
3.60% ежедневно.


ТРЕТИЙ ПЛАН

Мин
10.00 BTC
Макс
24.99 BTC
0.17% в час
4.08% в день

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН

Мин
25.00 BTC
Макс
100.00 BTC
0.21% в час
5.04% в день

На всех планах депозит можно вывести через 48 часов


Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: Bitcoin

-Минимальный вклад: 0.01 BTC

-Минимальная сумма на вывод: 0.005 BTC

-Партнерская программа: 5% - 1% - 0.5%

-Выплаты: Инстант

-Скрипт: Gold Coders - лицензия

-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

-Данные Whois:

Registrar NAMESILO, LLC

Dates Created on 2017-02-16 - Expires on 2018-02-16

IP Address 51.254.39.82 - 1 other site is hosted on this server

Name Server: NS1.COVERDDOS.COM
Name Server: NS2.COVERDDOS.COM


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-Мой вклад:
Цитата:
Date: 19.05.2017 13:35
Type: Bitcoin payment
Reference: BT121601190517
Debited from account: Bitcoin account
Amount debited: 0.0250 BTC
Txid: 5877bae5d61cc4f90dc5870a1950d5016a2fa95819d7f055bc e5e0db82921340
Sent to: 3BrmMamQpK5GWK7GMFpWkiTz7MkT11pFzJ
Amount: 0.0250 BTC

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
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