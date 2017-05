fora4ka Профессионал

sourcecoin - sourcecoin.cc Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 18.05.2017



Языки: ENG







Sourcecoin









Описание(Машинный перевод)

Цитата: SOURCECOIN был создан в качестве эффективной платформы для различных операций с криптовалютами, в частности, Биткойн. Эта система использует технологию P2P, чтобы обеспечить стабильный доход от сделок, без какого-либо контроля центральных банков и регулирующих органов. Все операции и выбросы осуществляются только членами системы.



Мы открываем возможность для каждого стать участником нашей системы и инвестировать в нашу платформу, которая постоянно развивается и совершенствуется, благодаря стабильной прибыли. У нас только опытные трейдеры, которые представляют интересы участников сети на торговых биржах. Они-высококвалифицированные профессионалы, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с определенным испытанных и проверенных методов, которые гарантированно приносят положительные результаты, а не следуя профессиональной интуиции. Благодаря профессиональным действиям трейдеров, всех заинтересованных сторон, которые получают проценты с каждой успешной сделки, становятся богаче. Тарифные планы:













ПЕРВЫЙ ПЛАН



Мин

0.01 BTC

Макс

4.99 BTC

0.14% в час

3.36% ежедневной прибыли



ВТОРОЙ ПЛАН



Мин

5.00 BTC

Макс

9.99 BTC

0.15% в час

3.60% ежедневно.





ТРЕТИЙ ПЛАН



Мин

10.00 BTC

Макс

24.99 BTC

0.17% в час

4.08% в день



ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН



Мин

25.00 BTC

Макс

100.00 BTC

0.21% в час

5.04% в день



На всех планах депозит можно вывести через 48 часов



Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: Bitcoin



-Минимальный вклад: 0.01 BTC



-Минимальная сумма на вывод: 0.005 BTC



-Партнерская программа: 5% - 1% - 0.5%



-Выплаты: Инстант



-Скрипт: Gold Coders - лицензия



-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



-Данные Whois:



Registrar NAMESILO, LLC



Dates Created on 2017-02-16 - Expires on 2018-02-16



IP Address 51.254.39.82 - 1 other site is hosted on this server



Name Server: NS1.COVERDDOS.COM

Name Server: NS2.COVERDDOS.COM





Посмотреть/Зарегистрироваться



-Мой вклад:

Цитата: Date: 19.05.2017 13:35

Type: Bitcoin payment

Reference: BT121601190517

Debited from account: Bitcoin account

Amount debited: 0.0250 BTC

Txid: 5877bae5d61cc4f90dc5870a1950d5016a2fa95819d7f055bc e5e0db82921340

Sent to: 3BrmMamQpK5GWK7GMFpWkiTz7MkT11pFzJ

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

