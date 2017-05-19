sourcecoin - sourcecoin.cc

SOURCECOIN был создан в качестве эффективной платформы для различных операций с криптовалютами, в частности, Биткойн. Эта система использует технологию P2P, чтобы обеспечить стабильный доход от сделок, без какого-либо контроля центральных банков и регулирующих органов. Все операции и выбросы осуществляются только членами системы.
Мы открываем возможность для каждого стать участником нашей системы и инвестировать в нашу платформу, которая постоянно развивается и совершенствуется, благодаря стабильной прибыли. У нас только опытные трейдеры, которые представляют интересы участников сети на торговых биржах. Они-высококвалифицированные профессионалы, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с определенным испытанных и проверенных методов, которые гарантированно приносят положительные результаты, а не следуя профессиональной интуиции. Благодаря профессиональным действиям трейдеров, всех заинтересованных сторон, которые получают проценты с каждой успешной сделки, становятся богаче.
Тарифные планы:
ПЕРВЫЙ ПЛАН
Мин
0.01 BTC
Макс
4.99 BTC
0.14% в час
3.36% ежедневной прибыли
ВТОРОЙ ПЛАН
Мин
5.00 BTC
Макс
9.99 BTC
0.15% в час
3.60% ежедневно.
ТРЕТИЙ ПЛАН
Мин
10.00 BTC
Макс
24.99 BTC
0.17% в час
4.08% в день
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАН
Мин
25.00 BTC
Макс
100.00 BTC
0.21% в час
5.04% в день
На всех планах депозит можно вывести через 48 часов
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы:Bitcoin
-Минимальный вклад: 0.01 BTC
-Минимальная сумма на вывод: 0.005 BTC
-Партнерская программа: 5% - 1% - 0.5%
-Выплаты: Инстант
-Скрипт: Gold Coders - лицензия
-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
-Данные Whois:
Registrar NAMESILO, LLC
Dates Created on 2017-02-16 - Expires on 2018-02-16
IP Address 51.254.39.82 - 1 other site is hosted on this server
Name Server: NS1.COVERDDOS.COM
Name Server: NS2.COVERDDOS.COM