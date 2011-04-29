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За 1 квартал 2017 года в России зарегистрировано 40 самозанятых

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Старый Сегодня, 14:31
#1
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За 1 квартал 2017 года в России зарегистрировано 40 самозанятых


Правительство России предпринимает все шаги, чтобы самозанятое население вышло из тени. Ведь это недоплаченные налоги, от которых страдает бюджет страны. Эти люди не платят пенсионные отчисления, а ведь пенсионная система России в настоящее время находится в очень тяжелой ситуации и спасают ее только целевые транши Правительства России. Люди, которые нигде официально не работали по мере достижения пенсионного возраста захотят получать пенсию, на которую даже сейчас у государства нет денег, а по прогнозам экономистов в дальнейшем ситуация только ухудшится, ведь по прогнозам экономистов количество пенсионеров в будущем только увеличится, а работающих граждан уменьшится и налоговая нагрузка на них будет еще выше. Увеличение налоговой нагрузки на граждан приводит к тому, что они предпочитают неофициальные и не облагаемые налогами заработки, официальным. А даже те люди, которые имеют официальную работу и официальную зарплату часто отчитываются только о минимальном доходе, все остальные суммы они предпочитают получать в конверте, чтобы с них не платить налоги. Данная ситуация выгодна не только работникам, она намного выгодней работодателям. Если работник экономит только на 13% подоходного налога, то работодатель не платит в различные фонды (пенсионный, социального и медицинского страхования) порядком 30% от зарплаты своих сотрудников. Поэтому работодатели еще более заинтересованы в подобной экономии средств и зачастую сами предлагают своим работникам подобные схемы экономии средств.

И чем сложнее экономическая ситуация в стране, чем больше предприятия вынуждены экономить на всем, тем чаще они задумываются о "серых зарплатных схемах".

И если официально работающие люди получают хоть минимальную зарплату, которую официально декларируют, то самозанятое население вообще нигде не работает и не платит не налогов, ни взносов, находясь вне правового регулирования. Если статистика подсчитала, сколько людей получает минимальную зарплату и таких оказалось 5 миллионов, то количество самозанятого населения никто не может подсчитать, так как они нигде не регистрируются. Согласно разным сведениям самозанятых в России около 15 - 22 миллионов человек, что гораздо больше людей с минимальными заработками.

Чтобы хоть как-то зарегистрировать самозанятых людей Правительство России предложило организовать для самозанятых людей двухлетние каникулы, если они зарегистрируются в налоговой и официально заявят о своей деятельности. Первоначально предполагалось, что программа охватит 45 различных профессий и специальностей, но потом систему упростили. Сейчас программа распространяется для сиделок, нянь, репетиторов и домработниц.

И вот сейчас Правительство и налоговые органы вынуждены признать, что программа полностью провалилась. Всего по всей стране зарегистровалось в налоговых органах 40 человек, в то время как общее число самозанятых в России колеблется от 15 миллионов до 22 миллионов, а может быть и выше, ведь их никто не считал.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591ec8ea96ef7
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 14:44
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
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Сообщений: 2,471
Благодарностей: 2,003
УГ: 8
КП: 0.528
Re: За 1 квартал 2017 года в России зарегистрировано 40 самозанятых
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
И вот сейчас Правительство и налоговые органы вынуждены признать, что программа полностью провалилась. Всего по всей стране зарегистровалось в налоговых органах 40 человек, в то время как общее число самозанятых в России колеблется от 15 миллионов до 22 миллионов, а может быть и выше, ведь их никто не считал.
Ну не хотят люди заработанные деньги отдавать этому ворью и жулью, т.е. государству. И не верят, что эти деньги пойдут на благое дело(пенсии, медицину, образование, дороги и т.д.), потому что, как всегда, всё это будет разворовано по карманам чиновников или государство для "государственных" нужд настроит сотни загородных дач, купит десятки яхт, самолётов и т.д.
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