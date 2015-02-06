Стартап StartupSoft предложил украинцам создать альтернативу Вконтакте за 4 месяца

Стартап команда родом из Канады предложила украинцам создать аналог Вконтакте и Одноклассникам всего за 4 месяца
Компания IT разработчиков StartupSoft хочет создать социальную сеть в Украине, которая станет заменой Одноклассникам и Вконтакте, если проявят желание минимум 50 тысяч человек.
Канадская команда разместила опрос на онлайн ресурсе, где попыталась узнать интересно ли украинцам иметь свою социальную сеть, которая сможет конкурировать с российскими сетями, которые к слову говоря находятся в заблокированном состоянии.
В стартап-команде насчитывается около 30 IT-специалистов которые готовы создать сразу полноценный проект украинской социальной сети. Планируется, что проект со старта будет содержать мобильные приложения для IOS И Андроид, а так же иметь полноценную веб версию.
Сейчас идет онлайн голосование и программисты проекта собирают голоса пользователей. Если до конца мая они соберут более 50 000 пользователей которые захотят новую социальную сеть, то участники проекта обещают за 4 месяца создать альтернативную платформу для общения.
Вызвано предложение, большим потоком негатива от пользователей социальных сетей Вконтакте и Одноклассников, который негативно отзываются о указе П.А. Порошенко по поводу блокировки проектов Mail Group.
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Специально для mmgp.ru