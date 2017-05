NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 20,660 Благодарностей: 2,472 Записей в блоге: 35 УГ: 15 КП: 0.292 подарки

SolarTech - solartech.pro Я не админ/владелец проекта, проект SolarTech добавлен на мониторинг



Старт 19.05.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



SolarTech – проект по привлечению инвестиций частных инвесторов, дающий возможность получить им стабильный и высокий доход ! Мы привлекаем различные источники финансирования для увеличения и наращивания объемов производства солнечных элементов и электростанций. Наша задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.



Ежегодно SolarTech увеличивает на 16.4 миллиардов Втч зеленую энергию, снижая выбросы СО2 на 11 миллионов тонн и сохраняя 0.32 тонн угля. Иными словами, более 6 миллионов домов получают электроэнергию из солнечных панелей компании SolarTech . Эффективность электростанций и прибыль получаемая от использования возобновляемых источников энергии в разы выше устаревших угля и нефти или атома.



SolarTech – посредник между перспективным проектом и инвестором. Мы объединяем усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а компании – средства на развитие и наращивание производства. Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача долгосрочное сотрудничество!



Инвестиционные планы:



1. 2.5% в день



Мин/макс депозит: 10$/50000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 8-4-2%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



