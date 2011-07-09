SolarTech - solartech.pro

SolarTech – проект по привлечению инвестиций частных инвесторов, дающий возможность получить им стабильный и высокий доход ! Мы привлекаем различные источники финансирования для увеличения и наращивания объемов производства солнечных элементов и электростанций. Наша задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.
Ежегодно SolarTech увеличивает на 16.4 миллиардов Втч зеленую энергию, снижая выбросы СО2 на 11 миллионов тонн и сохраняя 0.32 тонн угля. Иными словами, более 6 миллионов домов получают электроэнергию из солнечных панелей компании SolarTech . Эффективность электростанций и прибыль получаемая от использования возобновляемых источников энергии в разы выше устаревших угля и нефти или атома.
SolarTech – посредник между перспективным проектом и инвестором. Мы объединяем усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а компании – средства на развитие и наращивание производства. Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача долгосрочное сотрудничество!
05.19.17 10:36 Account T ransfer -150.00 Sent Payment: 150.00 USD to account U14677411 from U4731311. Batch: 176528902. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestne t на 150.00 USD.