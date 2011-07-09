Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SolarTech - solartech.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
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SolarTech - solartech.pro
Я не админ/владелец проекта, проект SolarTech добавлен на мониторинг

Старт 19.05.17



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Описание:

SolarTech – проект по привлечению инвестиций частных инвесторов, дающий возможность получить им стабильный и высокий доход ! Мы привлекаем различные источники финансирования для увеличения и наращивания объемов производства солнечных элементов и электростанций. Наша задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.

Ежегодно SolarTech увеличивает на 16.4 миллиардов Втч зеленую энергию, снижая выбросы СО2 на 11 миллионов тонн и сохраняя 0.32 тонн угля. Иными словами, более 6 миллионов домов получают электроэнергию из солнечных панелей компании SolarTech . Эффективность электростанций и прибыль получаемая от использования возобновляемых источников энергии в разы выше устаревших угля и нефти или атома.

SolarTech – посредник между перспективным проектом и инвестором. Мы объединяем усилия обеих сторон, помогая инвестору получить желаемый пассивный доход, а компании – средства на развитие и наращивание производства. Стоит отметить, что такое сотрудничество выгодно для обеих сторон, ведь наша задача долгосрочное сотрудничество!

Инвестиционные планы:

1. 2.5% в день

Мин/макс депозит: 10$/50000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-4-2%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

05.19.17 10:36 Account T ransfer -150.00 Sent Payment: 150.00 USD to account U14677411 from U4731311. Batch: 176528902. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestne t на 150.00 USD.
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Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 14:01
#2
Мастер
 
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Инвестирую в: HYIP
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Благодарностей: 1,361
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Re: SolarTech - solartech.pro
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
Старт 19.
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Andrey Igoshin вне форума  
Старый Сегодня, 14:03
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 4,179
Благодарностей: 1,361
Записей в блоге: 3
УГ: 4
КП: 0.193
Re: SolarTech - solartech.pro
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Andrey Igoshin вне форума  
Старый Сегодня, 14:08
#4
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
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Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,005
Благодарностей: 4,613
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КП: 0.021
Re: SolarTech - solartech.pro
закос под бизнесангелов
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HDS вне форума  
Старый Сегодня, 14:17
#5
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,475
Благодарностей: 5,932
УГ: 33
КП: 0.390
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Re: SolarTech - solartech.pro
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
закос под бизнесангелов
Тут как бы коллаж на многие проекты, а по планам Закос под Ангелов!
Поржал со статы партнеров - 5 партнеров 0 активных, а надепали 1410.00
Короче - ОЗЗ!
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 14:19
#6
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 3,940
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УГ: 3
КП: 0.146
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Re: SolarTech - solartech.pro
Деп получается бессрочный, больше на средник похож по процентам
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 14:33
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
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Re: SolarTech - solartech.pro
гринписовцы пожаловали... по технике средне - "админский" скрипт, белизский ддос-гвард, комодский ссл на год... но никак не средник - 75%\мес

а хотя да - если деп вывести нельзя, то средник...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 14:35.
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