«Налоговыми каникулами» для самозанятых в России воспользовались 40 человек
«Налоговыми каникулами» для самозанятых в России воспользовались 40 человек
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19 мая, 04:07
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За первые три месяца действия нормы о налоговых каникулах для самозанятых на учет в Федеральной налогой службе встали всего 40 человек, соообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные службы.
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В первом квартале 2017 года зарегистрировались всего 27 россиян и 13 иностранцев.
Больше всего обращений — девять — зафиксировано в Белгородской области. Из них пять — это уведомления по предоставлению услуг по уборке и репетиторству.
В Москве, население которой — 12 миллионов человек, подано два уведомения на услуги уборки, и еще по одному — на работу няней и репетитором.
«Налоговые каникулы» для самозанятых граждан введены с 2017 года. Они распростряются лишь на домработниц, репетиторов и нянь.
По оценкам специалистов, в «сером» секторе экономики задействованы до 22 миллионов человек.
В ФНС «Коммерсанту» заявили, что оценка активности по постановке на учет самозанятых граждан к компетенции службы не относится.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал изданию, что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось».
Он отметил, что под действие закона попадают всего три профессии, хотя в предложенном им ранее варианте их было 45. Титов пообещал настаивать на продвижении своего предложения — регистрации самозанятых по системе «одного окна» в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и с платежом до 20 тысяч рублей в год.