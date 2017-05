CashToday Мастер

Индийский сервис мобильных платежей Paytm привлек $1,4 млрд от Softbank



Индийский сервис мобильных платежей Paytm привлек огромный объем инвестиций в размере 1,4 миллиарда долларов, предоставленные исключительно одной компанией – японским гигантом Softbank Group Corp.



Данная сделка включает в себя покупку Softbank акций на сумму $400 млн. у SAIF Partners – раннего инвестора компании, а также акций у основателя компании Виджея Шекхара Шарма. Согласно отчету, этот инвестиционный раунд увеличил оценочную стоимость стартапа до 7 миллиардов долларов.



Основанная в 2010 году, компания Paytm, принадлежащая One97 Communications Ltd., является крупнейшей в Индии платформой мобильных платежей и электронной коммерции, предлагая широкий спектр услуг, включая онлайн-пополнение мобильных телефонов, оплату счетов, интернет-бронирование, магазин электронной коммерции, наподобие Amazon.com и многое другое. Компания утверждает, что имеет более 220 миллионов зарегистрированных пользователей, что составляет около 50 процентов от всех пользователей Интернета в Индии.



Softbank присоединился к китайской компании электронной коммерции Alibaba Group Holding в качестве крупного инвестора Paytm. Среди других акционеров присутствуют тайваньская компания по производству полупроводников MediaTek, а также венчурные фонды Reliance Capital, SVB и SAP Ventures. Последние три продали свои 4,3 процента акций холдинга компании Alibaba в марте текущего года.



Данный раунд инвестиций, являющийся огромным вотумом доверия к растущим финансовым технологиям Индии, последовал вслед за финансированием местной электротехнической компании Flipkart Ltd., которая привлекла 1,4 миллиарда долларов в апреле от Microsoft Corp., eBay Inc. и Tencent Holdings.



Согласно прогнозам Statista Inc., индийский финтех-рынок достигнет 44 миллиардов долларов уже в 2017 году, с ежегодным темпом прироста в 20 процентов в течение ближайших нескольких лет, а в 2021 году этот показатель будет равен 91 миллиарду долларов. Подобный рост стал возможным в основном благодаря быстроразвивающемуся среднему классу в Индии, в результате проведения в 1990-х годах эффективных реформ для формирования свободного рынка. На этом фоне произошли значительные перемены в судьбе второй по величине страны в мире (по численности населения). Согласно прогнозам, средний класс страны, составляющий подавляющее большинство от общего количества индийских пользователей Интернета, к 2030 году увеличится до 475 миллионов человек.



Со стремительно растущими показателями доходов, вполне понятно, почему индийская финтех-индустрия привлекает огромный интерес за пределами своих границ. Будучи крупнейшим оператором финтех-услуг у себя в стране, Paytm оказался в нужном месте и в правильное время.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://siliconangle.com/blog/2017/0...1-4b-softbank/



