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Компания Rambler&Co купила платформу по монетизации и управлению видео Eagle Platform

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Компания Rambler&Co купила платформу по монетизации и управлению видео Eagle Platform


Компания по управлению и монетизацией контента Eagle Platform получила нового владельца

Управляющий Rambler&Co А. Мамут рассказал о покупке компании "Далтон Медиа", которая занимается разработкой платформы для монетизации и управления видео-контентом Eagle Platform. Основными партнерами Eagle Platform являются новостные ресурсы "Дождь" и "Ведомости", а так же новостной ресурс Rambler&Co.

Условия покупки, ее окончательную стоимости и количество купленных акций не раскрывается. Из выкупа большой доли ценных бумаг компании Eagle Platform, из доли пришлось выйти венчурному фонду инвестиций Prostor Capital. Однако генеральный директор А. Воронцов рассказал, что после сделки он остается одним из владельцев компании Далтон Медиа.

Для видео-контента Eagle Platform использует технологию SaaS, при которой автор контента оплачивает за хранение на серверах видео файлов, а так же доступ к ним. Самые известные ресурсы под управлением Eagle Platform является "Дождь", "Комсомольская правда", "Газета.ру", "Лента.ру", "Афиша", "ЖЖ" и спортивный ресурс "Чемпионат".

Стартап компания создана в 2008 году и на раудах сбора инвестиций собрала около 2,2 миллионов долларов. В прошлом году капитализация компании достигла 84 миллионов долларов.

Уникальность: 100.00%
По материалам vc.ru
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Метки
инвестиции, покупка, стартап
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