Rost77 Модератор

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Стало известно, какую камеру получит OnePlus



Фанаты смартфонов OnePlus с нетерпением ждут новинку, которую разработчики должны представить публике уже в июне. Недавно в интернете появилась информация о камере в OnePlus 5 - по данным утечки, это будет 16 Мп тыловой сенсор, который должен быть не хуже, чем у предыдущей модели линейки - OnePlus 3T. Подробнее о камере и других спецификациях флагмана вы узнаете в новостной статье.



Новая информация о смартфоне OnePlus 5 попала в интернет через Reddit (развлекательный, новостной онлайн-ресурс). На этот раз сообществу стало известно, что в устройстве будет тыловой 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX398 с размером пикселя 1,12 микрона. Исходя из данных, тыловая камера, по всей видимости, не будет двойной.



Интересно, что сенсор Sony IMX398 в OnePlus 5 совпадает с оным в смартфоне Oppo R9s. Даже в недавно представленный Oppo F3 Plus интегрирована такая же модель. К сожалению, пользователь Reddit, сливший информацию, не дал стопроцентного доказательства ее правдивости (касательно сенсора и одной тыловой камеры). Однако, учитывая последние заявления приближенных к компании людей, утечка вполне может быть не фейковой, поскольку OnePlus 5 как прототип с большой вероятностью мог бы иметь одну тыловую камеру и именно такой сенсор от Sony.



Sony IMX398 - это 16-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.7, имеющий поддержку двойной сенсорной технологии автофокусировки. А самое интересное в этом сенсоре то, что его должны были внедрить еще в предыдущий флагман компании - OnePlus 3T. Впрочем, в последнем есть 16 Мп камера Sony IMX298 с размером пикселя 1,12 микрона, как и в IMX398.



Также в интернете обсуждают возможное расположение камеры. Ожидается, что она будет посередине или сбоку, вертикальной или горизонтальной. Дальше слухов и предположений дело пока не зашло - видно, что компания OnePlus умеет поддерживать интригу, в отличие от других мировых производителей, которые допускают слив информации о своих флагманах уже через месяц после анонса.



Технические характеристики



Без сомнений, в флагмане OnePlus 5 будет последняя платформа от Qualcomm - Snapdragon 835. Смартфон получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а флеш-памяти должно быть от 64 до 128 ГБ. Самым интересным вопросом пока остается защита от пыли и воды, присутствие стереодинамиков и объем аккумулятора при очень малой толщине самого устройства. Ведь мощность нового смартфона должна быть просто «зашкаливающей», а камеры обязаны снимать очень качественно, т. е. хотя бы конкурировать с OnePlus 3T.



Начальная цена устройства составит до $500. Полагаем, у пользователей есть все причины ждать именно OnePlus 5 и покупать его без колебаний. Точная дата анонса не оглашена, но, предположительно, смартфон презентуют уже в июне. Еще немного - и «сезон охоты» на китайский флагман будет открыт!



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Новая информация о смартфоне OnePlus 5 попала в интернет через Reddit (развлекательный, новостной онлайн-ресурс). На этот раз сообществу стало известно,Исходя из данных, тыловая камера, по всей видимости, не будет двойной.Интересно, что сенсор Sony IMX398 в OnePlus 5 совпадает с оным в смартфоне Oppo R9s. Даже в недавно представленный Oppo F3 Plus интегрирована такая же модель. К сожалению, пользователь Reddit, сливший информацию, не дал стопроцентного доказательства ее правдивости (касательно сенсора и одной тыловой камеры). Однако, учитывая последние заявления приближенных к компании людей, утечка вполне может быть не фейковой, поскольку OnePlus 5 как прототип с большой вероятностью мог бы иметь одну тыловую камеру и именно такой сенсор от Sony.А самое интересное в этом сенсоре то, что его должны были внедрить еще в предыдущий флагман компании - OnePlus 3T. Впрочем, в последнем есть 16 Мп камера Sony IMX298 с размером пикселя 1,12 микрона, как и в IMX398.Также в интернете обсуждают возможное расположение камеры. Ожидается, что она будет посередине или сбоку, вертикальной или горизонтальной. Дальше слухов и предположений дело пока не зашло - видно, что компания OnePlus умеет поддерживать интригу, в отличие от других мировых производителей, которые допускают слив информации о своих флагманах уже через месяц после анонса.Без сомнений, в флагмане OnePlus 5 будет последняя платформа от Qualcomm - Snapdragon 835. Смартфон получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а флеш-памяти должно быть от 64 до 128 ГБ. Самым интересным вопросом пока остается защита от пыли и воды, присутствие стереодинамиков и объем аккумулятора при очень малой толщине самого устройства. Ведь мощность нового смартфона должна быть просто «зашкаливающей», а камеры обязаны снимать очень качественно, т. е. хотя бы конкурировать с OnePlus 3T.Полагаем, у пользователей есть все причины ждать именно OnePlus 5 и покупать его без колебаний. Точная дата анонса не оглашена, но, предположительно, смартфон презентуют уже в июне. Еще немного - и «сезон охоты» на китайский флагман будет открыт!

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