Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,101 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Forbes опубликовал рейтинг лучших Бизнес-Леди США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:06
#1
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,432
Благодарностей: 868
УГ: 53
КП: 0.615
подарки
Forbes опубликовал рейтинг лучших Бизнес-Леди США



Новый рейтинг самых успешных Леди США - 2017

Информационно-новостной бизнес ресурс Forbes предоставил рейтинг лучших женщин-бизнесменов которые сами добились небывалых высот.

Самые знаменитые участницы с мира шоу-бизнеса заняли 32, 43, 44, 46 и 55 места, а именно певица Мадонна, Канадка Селин Дион, Б. Стрейзанд, Бейонсе и исполнительница Тейлор Свифт.

Самые знаменитые дизайнера которые попали в рейтинг заняли 29 место - Вера Вонг, 30 место Торрии Берч, 38 место - Донна Каран и 51 место - Диана фон Фюрстенберг.

Десятое место рейтинга заняла Линда Резник капитал которой оценивается в 2 млрд долларов.

Девятое место рейтинга взяла Элейн Винн с состоянием в 2,1 миллиарда долларов.

Восьмое место занимает Джонелл Хант с состоянием 2,4 миллиарда долларов

Седьмое место заняла Мег Уитмен с состоянием 2,5 миллиарда долларов

Шестое место заняла Джуди Фолкнер с состоянием 2,6 миллиарда долларов

Пятое место с капиталом в 2,7 миллиарда долларов взяла Дорис Фишер

Четвертое место у Опры Уинфри с состоянием 2,9 миллиарда долларов

Третье место - Джуди Лав - 2,9 миллиарда долларов

Второе место - Диана Хендрикс - 4,9 миллиарда долларов

Первое место - Мэриан Илич - 5,1 миллиард долларов

Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Раскрученные большие группы Фейсбук! Тематики Инвестиций, Бизнеса и другие! Скидки до -50 %!!! Пишите в Л.С.
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
миллиардеры, рейтинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков moskva Новости криптовалют 0 06.04.2017 18:12
Forbes опубликовал рейтинг зарплат глав российских компаний Mihrutka Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.11.2016 03:07
Forbes опубликовал рейтинг богатейших семейных кланов России ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 17 16.11.2016 16:38
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых IT-миллиардеров Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 8 30.08.2016 22:24
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов dubrovskyj Новости в банковской сфере и страховании 1 15.09.2015 16:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Martinvestgold - www.martinvestgold.com
От martinvestgold в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет isoarasawind:624994 (ForexTrend)
От Parad в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Spartanec
ВТБ (Украина) - vtb.com.ua
От Spartanec в разделе «Банки Украины»
Аватара нет
Раскрутка сайта его именем.
От ITigor в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Jerigon
Как привлечь инвестиции?
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
business88.ru - business88
От kloyn82 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,101
Тем
470,188
Сообщений
11,625,225

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube