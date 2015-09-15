Forbes опубликовал рейтинг лучших Бизнес-Леди США

Новый рейтинг самых успешных Леди США - 2017
Информационно-новостной бизнес ресурс Forbes предоставил рейтинг лучших женщин-бизнесменов которые сами добились небывалых высот.
Самые знаменитые участницы с мира шоу-бизнеса заняли 32, 43, 44, 46 и 55 места, а именно певица Мадонна, Канадка Селин Дион, Б. Стрейзанд, Бейонсе и исполнительница Тейлор Свифт.
Самые знаменитые дизайнера которые попали в рейтинг заняли 29 место - Вера Вонг, 30 место Торрии Берч, 38 место - Донна Каран и 51 место - Диана фон Фюрстенберг.
Десятое место рейтинга заняла Линда Резник капитал которой оценивается в 2 млрд долларов.
Девятое место рейтинга взяла Элейн Винн с состоянием в 2,1 миллиарда долларов.
Восьмое место занимает Джонелл Хант с состоянием 2,4 миллиарда долларов
Седьмое место заняла Мег Уитмен с состоянием 2,5 миллиарда долларов
Шестое место заняла Джуди Фолкнер с состоянием 2,6 миллиарда долларов
Пятое место с капиталом в 2,7 миллиарда долларов взяла Дорис Фишер
Четвертое место у Опры Уинфри с состоянием 2,9 миллиарда долларов
Третье место - Джуди Лав - 2,9 миллиарда долларов
Второе место - Диана Хендрикс - 4,9 миллиарда долларов
Первое место - Мэриан Илич - 5,1 миллиард долларов
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