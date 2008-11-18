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Когда нужно решать ситуацию, а не менять к ней отношение?

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Старый Сегодня, 10:05
#1
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Когда нужно решать ситуацию, а не менять к ней отношение?


В последнее время людям понравилась идея о том, что нужно лишь изменить личное отношение к ситуации, чтобы она больше не беспокоила. Доля истины в данном подходе имеется. Действительно, порой нужно изменить свое отношение, ничего с ситуацией не делая. Однако не всегда он верен, поскольку есть ситуации, которые нужно решать!

Когда нужно решать ситуацию, а не менять к ней отношения? Когда именно ее устранение приведет к тому, что ваша жизнь наладится. Например, у вас нет денег. Вас это огорчает, волнует, злит. Что вы будете делать: менять свое отношение к ситуации или решать ее? Если вы измените свое отношение (мол, «ну и ладно, без денег тоже можно прожить»), то так и останетесь бедными. А если вы начнете искать способы заработка денег, то здесь у вас есть шанс повысить свое материальное положение и исправить настрой.

Отношение нужно менять к ситуации тогда, когда не можете ее изменить или когда ее наличие в принципе ничем не мешает. Ваши новые соседи шумят. Экономика в стране упала. Любимый человек ушел безвозвратно. Прошел сильный ураган, который разрушил несколько домов. Вы в таких ситуациях ничего не можете сделать либо можете, но это не приведет к изменению случившегося. Здесь вам действительно следует изменить свое отношение к происходящему. Но если вам нужно решать проблему, иначе ее наличие вас не оставит в покое, тогда нужно не менять своего отношения, а заниматься ее устранением.

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