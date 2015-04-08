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Обоюдные гарантии или стартапер VS инвестор?
Почитал форум, порылся в сети.
ИМХО, основная проблема для прорывных стартапов - стартаперы боятся, что инвесторы стырят идею.
Инвесторы боятся, что их кинут, что проект сырой, деньги не отобьют.
Я новичок, по-дилетантски не понимаю - почто не решается эта проблема?
ИМХО, это же просто.
Заключается предварительный договор/подписывается протокол о намерениях.
С обоюдными гарантиями.
Инвестор гарантирует вложения (по ТЭО, бизнес-плану, смете...)
ПОСЛЕ проверки идеи/технологии
ЛИБО
Гарантирует, что не воспользуется ноу-хау, которое накреативил стартапер.
Стартапер гарантирует всё остальное:
- идея новая, например...
Предлагаю в топике обсудить эту проблему.
И проверить на практике.
Готов в реале такой договор подписать, с серьезным инвестором.
Идей и бизнес-технологий - целый чемодан под кроватью.
Если серьезно - и в самом деле кое-что есть.
Даже пробный маркетинг проведен.
Полагаю, всем было бы интересно обсудить в режиме он-лайн сам процесс проверки моего предложения.
Буде на то будет воля инвестора, я согласен обсуждать.
Последний раз редактировалось leonid65; Сегодня в 10:06.