Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,571 Благодарностей: 2,310 УГ: 1 подарки награды

Почему успех иногда разочаровывает?



Люди хотят то, что считается ценным и важным. Люди всегда желают того, что дорого и трудно достижимо. Люди всегда борются за то, за что ведется конкуренция. Но потом, когда они достигают этого, многие разочаровываются – на самом деле им это не было нужным.



В действительности многим людям не нужны дорогие автомобили, большие суммы денег, виллы на островах. Им хочется, потому что так в обществе принято. На самом деле есть люди, которые не умеют водить автомобиль, есть те, кто не знает, что делать с большими суммами денег, и есть те, кому хорошо живется в двухкомнатной квартирке.



Почему успех иногда разочаровывает? Он в действительности является не тем, чего люди хотят достичь. Люди хотят потому, что их приучили этого желать. Все хотят быть богатыми, красивыми, жить в роскошных домах и ездить на лимузинах. Но если бы людям не прививали такие цели, хотели бы они их достичь? Навряд ли. Есть личности, которые действительно хотят богатств и славы. Но большинство на самом деле может довольствоваться той жизнью, которой уже живут. Им не нужны богатства и слава, их жизнь может быть чуточку лучше, и от этого им будет хорошо.



Люди порой хотят того, чего им не нужно, просто потому, что их к этому приучили, их на это запрограммировали, можно сказать, убедили хотеть того, что для них не имеет никакой ценности. Вот почему успех иногда разочаровывает. Когда человек достигает того, чего он хотел, наконец-то понимает, что для него это является важной целью в жизни. Если человек достиг не того, что сделало бы его счастливым, он разочаровывается, ведь столько много сил и времени было потрачено. Вот почему так важно отделять свои желания от тех, которые были вложены воспитателями, учителями, родителями и обществом в целом. Есть чужие и лично ваши цели. Только ваши цели могут дать вам наслаждение, счастье и удовлетворение жизнью. В действительности многим людям не нужны дорогие автомобили, большие суммы денег, виллы на островах. Им хочется, потому что так в обществе принято. На самом деле есть люди, которые не умеют водить автомобиль, есть те, кто не знает, что делать с большими суммами денег, и есть те, кому хорошо живется в двухкомнатной квартирке.Почему успех иногда разочаровывает? Он в действительности является не тем, чего люди хотят достичь. Люди хотят потому, что их приучили этого желать. Все хотят быть богатыми, красивыми, жить в роскошных домах и ездить на лимузинах. Но если бы людям не прививали такие цели, хотели бы они их достичь? Навряд ли. Есть личности, которые действительно хотят богатств и славы. Но большинство на самом деле может довольствоваться той жизнью, которой уже живут. Им не нужны богатства и слава, их жизнь может быть чуточку лучше, и от этого им будет хорошо.Люди порой хотят того, чего им не нужно, просто потому, что их к этому приучили, их на это запрограммировали, можно сказать, убедили хотеть того, что для них не имеет никакой ценности. Вот почему успех иногда разочаровывает.Если человек достиг не того, что сделало бы его счастливым, он разочаровывается, ведь столько много сил и времени было потрачено. Вот почему так важно отделять свои желания от тех, которые были вложены воспитателями, учителями, родителями и обществом в целом. Есть чужие и лично ваши цели.

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