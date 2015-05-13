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Стартап Guesty привлек $3 млн для платформы по управлению недвижимостью

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Стартап Guesty привлек $3 млн для платформы по управлению недвижимостью


Стартап Guesty, расположенный в Уолнат (Город в Калифорнии), привлек $3 млн инвестиций для своей платформы по управлению недвижимостью.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Buran Venture Capital в сотрудничестве с Magma Venture Partners и AltaIR Capital. Компания планирует использовать привлеченные инвестиции для расширения своей команды и для собственного роста на других рынках.

Основанная 1 декабря 2013 года под руководством Амиада Сото (сейчас на должности главного исполнительного директора) совместно с братом Коби Сото (технический директор), Guesty является разработчиком платформы, которая упрощает работу менеджеров (риелтеров) по недвижимости.

Guesty разработал специальное программное обеспечение по управлению недвижимостью, а именно:
  • управление каналами и синхронизация с HomeAway, Booking.com.
  • единый почтовый ящик
  • создание отчетов и мониторинг доходности
  • конструктор веб-сайтов
  • инструменты для полной автоматизации
  • отзывчивая круглосуточная поддержка

На сегодняшний день, Guesty поддерживает компании по управлению недвижимостью любого масштаба.

Также напомню, что стартап уже привлекал $1.5 млн посевных инвестиций от местных бизнес-ангелов в марте 2014 года.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
недвижимость, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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