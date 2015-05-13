Стартап Guesty привлек $3 млн для платформы по управлению недвижимостью

Стартап Guesty, расположенный в Уолнат (Город в Калифорнии), привлек $3 млн инвестиций для своей платформы по управлению недвижимостью.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Buran Venture Capital в сотрудничестве с Magma Venture Partners и AltaIR Capital. Компания планирует использовать привлеченные инвестиции для расширения своей команды и для собственного роста на других рынках.
Основанная 1 декабря 2013 года под руководством Амиада Сото (сейчас на должности главного исполнительного директора) совместно с братом Коби Сото (технический директор), Guesty является разработчиком платформы, которая упрощает работу менеджеров (риелтеров) по недвижимости.
Guesty разработал специальное программное обеспечение по управлению недвижимостью, а именно:
- управление каналами и синхронизация с HomeAway, Booking.com.
- единый почтовый ящик
- создание отчетов и мониторинг доходности
- конструктор веб-сайтов
- инструменты для полной автоматизации
- отзывчивая круглосуточная поддержка
На сегодняшний день, Guesty поддерживает компании по управлению недвижимостью любого масштаба.
Также напомню, что стартап уже привлекал $1.5 млн посевных инвестиций от местных бизнес-ангелов в марте 2014 года.
Перевод специально для MMGP.RU