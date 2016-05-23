Платформа для голосований eVote привлекла $3 млн. инвестиций

Платформа для голосований в режиме реального времени eVote привлекла $3 млн. инвестиций.
В текущем раунде инвестировал венчурный фонд ориентированный на социально значимые проекты и технологии Sgo.
Компания намеревается направить средства на разработку и запуск свего цифрового сервиса обратной связи в Соединенных Штатах.
Стартап eVote, которым руководит генеральный директор и соучредитель Питер Есперсен, является интернет- и мобильной платформой предназначенной для того, чтобы люди принимать решения и совместно путем голосования влиять на такие вещи как новости, политика и культура.
В настоящее время платформа пребывает в стадии бета-тестирования и работает с избранной группой клиентов по некоторым общим вопросам. Для широкой общественности eVote будет доступна позже в этом году.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/evote...d-funding.html
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