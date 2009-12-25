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Цена биткоина превысила $1900

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Цена биткоина превысила $1900
В ночь на пятницу, 19 мая средневзвешенный курс первой криптовалюты преодолел планку в $1900.
Около 04:30 (Москва / Киев) цена биткоина, по данным Coinmarketcap, достигала $1934.

Таким образом, на момент публикации (06:30) биткоин за последние сутки вырос в цене примерно на 5%.


Напомним, не далее как в минувшую субботу цена биткоина опускалась до $1650, однако коррекция оказалась непродолжительной – криптовалюте потребовалось менее недели, чтобы не только вернуться на предыдущие высоты, но и выйти на новый рекордный уровень.

Если говорить о биржах, то здесь разброс цен оказывается достаточно высоким: максимальный показатель на Bitstamp на данный момент составил $1910, на Kraken – $1904, на GDAX — $1919, то на BTC-e — $1849, а на Bitfinex — $1980.

Среди лидеров по объемам торгов за последние 24 часа оказались Bitfinex ($29,4 млн), GDAX ($26,2 млн) и Bitstamp ($24,8 млн). Позади них расположилась тройка в лице BTC-e, Gemini и Kraken – на всех этих площадках объем торгов оказался примерно одинаковым – около $14 млн.

Рыночная капитализация первой криптовалюты на данный момент оценивается в $31,3 млрд, индекс доминирования – 48%.

Отметим также, что одновременно совокупная капитализация всех криптовалют выросла до $64,7 млрд.

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Метки
биржа, биткоин, курс
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