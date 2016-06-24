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Акции, которые не стоит спешить приобретать прямо сейчас - оценка Баффета

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Акции, которые не стоит спешить приобретать прямо сейчас - оценка Баффета
IBM, Apple, и частные авиакомпании - еще не самые привлекательные холдинги, которые следовало бы немедленно покупать.





Доблестный портфель акций Уоррена Баффета заставит позавидовать многих, но последние комментарии Баффета к Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A), (NYSE: BRK-B) могут свидетельствовать о том, что инвесторам следует поставить на паузу планы о покупке акций Корпорации IBM (NYSE: IBM), Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) , а также отдельные акции некоторых авиакомпаний, таких как United Continental (NYSE: UAL).

Оценка всемирно известного инвестора побуждает продавать, а не покупать. IBM пришлось тяжело в новом поколении технологий, когда появились облачные решения, но несмотря на быстрый рост в этих стратегических сегментах, унаследованный бизнес компании продолжает колебаться, и это отягощает темп продаж и прибыли.

Уоррен Баффет был одним из самых больших поклонников IBM, но в прошлые выходные он признался, что на треть урезал свою долю участия в акциях IBM. Он остается одним из крупнейших акционеров компании IBM (Berkshire Hathaway принадлежало около 81 млн акций), но с тех пор, как он начал распродавать их акции, он продолжает это делать и по сей день.

Он объяснил свое решение продать долю своих акций IBM тем, что после того, как акции достигли цены $ 180 за акцию, он решил, что это достаточный уровень для того, чтобы пора было продавать. В своем интервью на CNBC на прошлой неделе, что IBM находится в очень жесткой конкуренции на данный момент.

Акции компании упали до 151 доллара. Когда Баффета спросили, будет ли он дальше продавать оставшиеся акции данной компании: «Я не думаю, что мы будем продавать.» Слово «думать» заставляет поверить, что он не против идеи дальнейших продаж, что говорит о том, что при новом подъеме акций, Баффет возможно продолжит распродавать свои акции IВМ. Так как он все еще обладает более, чем 50-ю миллионами акций этой компании. И если на ралли Баффет продолжит скидывать акции IBM, то покупки IBM непривлекательными.





Нет больше дешевых акций. Баффет сделал много денег на покупке акций компании Apple, но его последние комментарии по поводу оценки компании предполагают, что он больше не добавлял акций в текущую свою позицию.

Он был первым, кто купил акции компании Apple с момента первых продаж iPhone, что в 2015 году вызвало падение цен. Баффет сказал, что Эппл не требуется проводить дальнейшие улучшения - то, чем они занимаются на данный момент, вполне оправдывает текущую цену акций компании.

Баффет, вероятно, не будет продавать свои акции компании Apple в ближайшее время. В ответе он был уклончивым, когда его спросили на прошлой неделе о том, действительно ли он еще стоит в покупках. Вместо этого он намекнул, что покупка компании Apple по сегодняшней цене - не очень выгодное занятие - для новых покупателей покупка может оказаться сложной.

Акции компании Apple выросли на 68% с апреля прошлого года. Баффет заработал на акциях Apple порядка 19 миллиардов долларов.

Инвестиции в частные авиакомпании также могут принести больше сложностей, чем прибыли. Баффет удивил всех, когда стал почти главным инвестором крупных авиакомпаний Америки, включая United Continental в прошлом году. Свои инвестиции в воздушные компании США Баффет характеризует как «действительно немые инвестиции.» В настоящее время интерес Баффета к акциям авиакомпаний уже не является ни для кого тайной.


Переведено специально для MMGP.ru
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