Акции, которые не стоит спешить приобретать прямо сейчас - оценка Баффета

IBM, Apple, и частные авиакомпании - еще не самые привлекательные холдинги, которые следовало бы немедленно покупать.
Доблестный портфель акций Уоррена Баффета
заставит позавидовать многих, но последние комментарии Баффета к Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A), (NYSE: BRK-B) могут свидетельствовать о том, что инвесторам следует поставить на паузу планы о покупке акций Корпорации IBM (NYSE: IBM), Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL
) , а также отдельные акции некоторых авиакомпаний, таких как United Continental (NYSE: UAL)
.
Оценка всемирно известного инвестора побуждает продавать, а не покупать. IBM пришлось тяжело в новом поколении технологий, когда появились облачные решения, но несмотря на быстрый рост в этих стратегических сегментах, унаследованный бизнес компании продолжает колебаться, и это отягощает темп продаж и прибыли.
Уоррен Баффет
был одним из самых больших поклонников IBM, но в прошлые выходные он признался, что на треть урезал свою долю участия в акциях IBM.
Он остается одним из крупнейших акционеров компании IBM (Berkshire Hathaway принадлежало около 81 млн акций
), но с тех пор, как он начал распродавать их акции, он продолжает это делать и по сей день.
Он объяснил свое решение продать долю своих акций IBM тем, что после того, как акции достигли цены $ 180 за акцию, он решил, что это достаточный уровень для того, чтобы пора было продавать. В своем интервью на CNBC на прошлой неделе, что IBM находится в очень жесткой конкуренции на данный момент.
Акции компании упали до 151 доллара. Когда Баффета спросили, будет ли он дальше продавать оставшиеся акции данной компании: «Я не думаю, что мы будем продавать.» Слово «думать» заставляет поверить, что он не против идеи дальнейших продаж, что говорит о том, что при новом подъеме акций, Баффет возможно продолжит распродавать свои акции IВМ. Так как он все еще обладает более, чем 50-ю миллионами акций этой компании. И если на ралли Баффет продолжит скидывать акции IBM, то покупки IBM непривлекательными.
Нет больше дешевых акций. Баффет сделал много денег на покупке акций компании Apple
, но его последние комментарии по поводу оценки компании предполагают, что он больше не добавлял акций в текущую свою позицию.
Он был первым, кто купил акции компании Apple с момента первых продаж iPhone, что в 2015 году вызвало падение цен. Баффет сказал, что Эппл не требуется проводить дальнейшие улучшения - то, чем они занимаются на данный момент, вполне оправдывает текущую цену акций компании.
Баффет, вероятно, не будет продавать свои акции компании Apple в ближайшее время. В ответе он был уклончивым, когда его спросили на прошлой неделе о том, действительно ли он еще стоит в покупках. Вместо этого он намекнул, что покупка компании Apple по сегодняшней цене - не очень выгодное занятие - для новых покупателей покупка может оказаться сложной.
Акции компании Apple выросли на 68% с апреля прошлого года. Баффет заработал на акциях Apple порядка 19 миллиардов долларов.
Инвестиции в частные авиакомпании также могут принести больше сложностей, чем прибыли. Баффет удивил всех, когда стал почти главным инвестором крупных авиакомпаний Америки, включая United Continental
в прошлом году. Свои инвестиции в воздушные компании США Баффет характеризует как «действительно немые инвестиции.» В настоящее время интерес Баффета к акциям авиакомпаний уже не является ни для кого тайной.
Переведено специально для MMGP.ru