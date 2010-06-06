О проекте DREAMNEAR2.

Маркетинг
Наш маркетинг прост и эффективен. Вы можете не напрягаясь получить 68750 рублей
.
За такую великолепную возможность мы не требуем от Вас практически
ничего. Вы один раз платите вступительный взнос в размере 290 рублей и
все. 30 рублей от Вашего взноса мы отдадим нашему партнеру, который пригласил Вас в проект.
10 рублей мы возьмем себе на содержание
проекта. Остальные 250 рублей пойдут на оплату 1-й матрицы в нашей
системе. Вам не нужно приглашать рефералов, оплачивать новые матрицы и т.д
Расслабьтесь и просто наблюдайте как растет Ваш заработок. Наша система полностью автоматическая.
Роботы.
В маркетинге мы используем инновационную систему, которая значительно увеличивает скорость заполнения матриц с
помощью многочисленных роботов. Роботы всегда стоят в конце глобальной
структуры - новый участник встает перед ними, сдвигая всех роботов в
конец структуры. Таким образом, роботы заполняют матрицы участников и
при этом никаким образом не мешают участникам.
Партнерская программа
Партнерам мы предлагаем заработок без вложений. Просто приглашайте в наш проект новых участников или рекламодателей и получайте
за это хорошие комиссионные. За каждого нового участника
, оплатившего вступительный взнос, мы заплатим Вам 30 рублей
. За каждое размещенное рекламодателем объявление
, мы заплатим Вам комиссионные из расчета 2 рубля за каждый день размещения
. Например, рекламодатель разместил 3 объявления на 30 дней - Вы получили 3 × 30 × 2 = 180 рублей. За каждый размещенный рекламодателем баннер
, мы заплатим Вам комиссионные из расчета 6 рублей за каждый день размещения
. Например, рекламодатель разместил 3 баннера на 30 дней - Вы получили 3 × 30 × 6 = 540 рублей. Заработанные деньги Вы выводите на свой Payeer кошелек. Минимальная выплата 1 рубль. Для вывода денег не требуется оплачивать вступительный взнос.