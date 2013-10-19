OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,769 Благодарностей: 906 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

Баба Аня из Сибири рубится в сети в компьютерные игры и неплохо на этом зарабатывает



Электронное периодическое издание "НГС.НОВОСТИ", которое работает в онлайне из Новосибирска, рассказало об удивительной женщине преклонных лет. Её зовут Анна Сандалова и ей уже под 60 лет, т.е. уже несколько лет как она на пенсии. У неё обычная семья и в том числе есть 3-е внуков, старшему 18 лет и вот именно он и еще внук чуть помладше в своё время и "подсадили" любимую бабушку на компьютерные игры, которыми она теперь ещё и неплохо зарабатывает.



Корреспондент онлайн-издания недавно встретилась с ней и узнала как всё начиналось. Просто сама по себе "баба Аня" заводной человек и когда была помоложе, то как общественица участовала во многих публичных мероприятиях Искитима (это город её нынешнего проживания), а когда у внуков появились приставки Денди и Сега стала вместе с ними присматриваться к этим играм - они ей пришлись по нраву. Подросшие внуки тоже обратили внимание на это нестандартное увлечение своей бабули и когда в доме появился компьютер, то конечно, школьники установили на него популярную игру "Майнкрафт" и когда Анна подходила посмотреть к ним, чтобы посмотреть чем они занимаются, то они показывали ей как можно играть в эту игру.



Ну а затем они её просто несколько раз "подловили" и когда она начинала их гонять от компа (мол хватить играть - уроками занимайтесь), то объяснили, что игру же просто так бросать нельзя и мы де сейчас пойдем делать уроки, а ты, бабуль, просто сядь и доиграй за нас. Ну вот бабуля и "села", а вернее "подсела" на игру.



Далее внуки предложили ей участвовать в стриминговом сервисе Twitch.tv - это сервис где ведется прямая трансляция киберспортивных турниров и есть игровое видео. И конечно, вначале она очень пасовала, но внуки всё подключили, подробно проинструктировали и плюс за неё ещё и открыли канал на Twitch.tv, которому они дали прикольное название "Баба Аня". Ну и дальше у Анны пошло как по накатанной - бабуля начала довольно прилично стримить и сейчас у неё уже более 40 тыс. подписчиков на её канале.



Поскольку у "бабы Ани" есть свой одноименный канал, соответственно у неё есть право получать донаты (пожертвования) от других стримеров и зрителей компьютерных боёв. Да и сама Анна, хотя не столь уж и часто, но участвует в кибертурнирах и даже зарабатывает на этом свою "прибавку к пенсии". В общем освоилась "баба Аня" в компьютерном мире прямо-таки с головой и ей всё здесь нравится.



А ещё она вспоминает, что когда только начинала стримить, то видимо от изумления (что вот человек де в преклонном возрасте, а играет как молодой) стримеры "надонатили" ей за короткий срок более 40 тыс. рублей. "На радостях" бабуля купила себе на эти деньги хорошую клавиатуру для игры, специальную мышь и дорогие наушники - после этого мыслей, что: "а не бросить ли это дело" у неё больше не возникало. Игра реально затягивает.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591e215cc339f Электронное периодическое издание "НГС.НОВОСТИ", которое работает в онлайне из Новосибирска, рассказало об удивительной женщине преклонных лет. Её зовут Анна Сандалова и ей уже под 60 лет, т.е. уже несколько лет как она на пенсии. У неё обычная семья и в том числе есть 3-е внуков, старшему 18 лет и вот именно он и еще внук чуть помладше в своё время и "подсадили" любимую бабушку на компьютерные игры, которыми она теперь ещё и неплохо зарабатывает.Корреспондент онлайн-издания недавно встретилась с ней и узнала как всё начиналось. Просто сама по себе "баба Аня" заводной человек и когда была помоложе, то как общественица участовала во многих публичных мероприятиях Искитима (это город её нынешнего проживания), а когда у внуков появились приставки Денди и Сега стала вместе с ними присматриваться к этим играм - они ей пришлись по нраву. Подросшие внуки тоже обратили внимание на это нестандартное увлечение своей бабули и когда в доме появился компьютер, то конечно, школьники установили на него популярную игру "Майнкрафт" и когда Анна подходила посмотреть к ним, чтобы посмотреть чем они занимаются, то они показывали ей как можно играть в эту игру.Ну а затем они её просто несколько раз "подловили" и когда она начинала их гонять от компа (мол хватить играть - уроками занимайтесь), то объяснили, что игру же просто так бросать нельзя и мы де сейчас пойдем делать уроки, а ты, бабуль, просто сядь и доиграй за нас. Ну вот бабуля и "села", а вернее "подсела" на игру.Далее внуки предложили ей участвовать в стриминговом сервисе Twitch.tv - это сервис где ведется прямая трансляция киберспортивных турниров и есть игровое видео. И конечно, вначале она очень пасовала, но внуки всё подключили, подробно проинструктировали и плюс за неё ещё и открыли канал на Twitch.tv, которому они дали прикольное название "Баба Аня". Ну и дальше у Анны пошло как по накатанной - бабуля начала довольно прилично стримить и сейчас у неё уже более 40 тыс. подписчиков на её канале.Поскольку у "бабы Ани" есть свой одноименный канал, соответственно у неё есть право получать донаты (пожертвования) от других стримеров и зрителей компьютерных боёв. Да и сама Анна, хотя не столь уж и часто, но участвует в кибертурнирах и даже зарабатывает на этом свою "прибавку к пенсии". В общем освоилась "баба Аня" в компьютерном мире прямо-таки с головой и ей всё здесь нравится.А ещё она вспоминает, что когда только начинала стримить, то видимо от изумления (что вот человек де в преклонном возрасте, а играет как молодой) стримеры "надонатили" ей за короткий срок более 40 тыс. рублей. "На радостях" бабуля купила себе на эти деньги хорошую клавиатуру для игры, специальную мышь и дорогие наушники - после этого мыслей, что: "а не бросить ли это дело" у неё больше не возникало. Игра реально затягивает.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________