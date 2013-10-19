Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,087 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Баба Аня из Сибири рубится в сети в компьютерные игры и неплохо на этом зарабатывает

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:41
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,769
Благодарностей: 906
УГ: 20
КП: 0.172
подарки
Баба Аня из Сибири рубится в сети в компьютерные игры и неплохо на этом зарабатывает


Электронное периодическое издание "НГС.НОВОСТИ", которое работает в онлайне из Новосибирска, рассказало об удивительной женщине преклонных лет. Её зовут Анна Сандалова и ей уже под 60 лет, т.е. уже несколько лет как она на пенсии. У неё обычная семья и в том числе есть 3-е внуков, старшему 18 лет и вот именно он и еще внук чуть помладше в своё время и "подсадили" любимую бабушку на компьютерные игры, которыми она теперь ещё и неплохо зарабатывает.

Корреспондент онлайн-издания недавно встретилась с ней и узнала как всё начиналось. Просто сама по себе "баба Аня" заводной человек и когда была помоложе, то как общественица участовала во многих публичных мероприятиях Искитима (это город её нынешнего проживания), а когда у внуков появились приставки Денди и Сега стала вместе с ними присматриваться к этим играм - они ей пришлись по нраву. Подросшие внуки тоже обратили внимание на это нестандартное увлечение своей бабули и когда в доме появился компьютер, то конечно, школьники установили на него популярную игру "Майнкрафт" и когда Анна подходила посмотреть к ним, чтобы посмотреть чем они занимаются, то они показывали ей как можно играть в эту игру.

Ну а затем они её просто несколько раз "подловили" и когда она начинала их гонять от компа (мол хватить играть - уроками занимайтесь), то объяснили, что игру же просто так бросать нельзя и мы де сейчас пойдем делать уроки, а ты, бабуль, просто сядь и доиграй за нас. Ну вот бабуля и "села", а вернее "подсела" на игру.

Далее внуки предложили ей участвовать в стриминговом сервисе Twitch.tv - это сервис где ведется прямая трансляция киберспортивных турниров и есть игровое видео. И конечно, вначале она очень пасовала, но внуки всё подключили, подробно проинструктировали и плюс за неё ещё и открыли канал на Twitch.tv, которому они дали прикольное название "Баба Аня". Ну и дальше у Анны пошло как по накатанной - бабуля начала довольно прилично стримить и сейчас у неё уже более 40 тыс. подписчиков на её канале.

Поскольку у "бабы Ани" есть свой одноименный канал, соответственно у неё есть право получать донаты (пожертвования) от других стримеров и зрителей компьютерных боёв. Да и сама Анна, хотя не столь уж и часто, но участвует в кибертурнирах и даже зарабатывает на этом свою "прибавку к пенсии". В общем освоилась "баба Аня" в компьютерном мире прямо-таки с головой и ей всё здесь нравится.

А ещё она вспоминает, что когда только начинала стримить, то видимо от изумления (что вот человек де в преклонном возрасте, а играет как молодой) стримеры "надонатили" ей за короткий срок более 40 тыс. рублей. "На радостях" бабуля купила себе на эти деньги хорошую клавиатуру для игры, специальную мышь и дорогие наушники - после этого мыслей, что: "а не бросить ли это дело" у неё больше не возникало. Игра реально затягивает.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591e215cc339f
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинцы за 2017 год потратили $189 млн на компьютерные игры BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 4 15.05.2017 23:50
А ты играешь в компьютерные игры? Screb Юмор 244 06.05.2017 10:15
Компьютерные игры в 40 лет - это нормально? beketov Игры 268 21.01.2017 20:01
Китайцы планируют начать строительство «Сила Сибири» уже в этом году Oliver Frank Политика и экономика 5 02.06.2016 18:38
Копирайт - Android, IT, компьютерные игры. Вкусные цены! JackWBlack Тексты & Переводы 0 19.10.2013 16:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kan
Пропали деньги
От kan в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар vitamir
NewLine Trade LTD - newlinetrade.net
От vitamir в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар RichShelest
Где лучше купить сайт с прибылью?
От RichShelest в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар Alcest
Spero Therapeutics привлёк $51.7 млн для лечения бактериальных инфекций
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар userig
VynBux.com - новый букс на скрипте Gen4 от NetSolutions365 LTD
От userig в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
bakerystory - bakerystory.biz новая игра с выводом денег
От Ivan2321 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,087
Тем
470,171
Сообщений
11,624,503

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube