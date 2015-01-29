clash-royal.ru - Clash-Royal

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 18.05.2017
Об игре:
Что такое ClashRoyal
Экономическая игра с выводом реальных денег. Мы разработали для игроков увлекательную игровую площадку на которой каждый игрок сможет весело провести время, пообщаться, а так же заработать денег. Мы платим реальные деньги за ваши достижения в игре!
каждая карта имеет свое время существования, которое составляет 75 Дней с момента покупки карты. По истечению данного срока карта исчезает с боевой доски.
Курс игрового инвентаря
Покупка:
1 Рубль = 1 Монета.
Вывод:
1 Монета = 1 Рубль.
Продажа трофеев:
100 Трофеев = 1 Монета.
Реферальная программа:
Получайте вознаграждение 7% в виде монет от каждого пополнения вашего партнера первого уровня сразу на счет для выплат.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: