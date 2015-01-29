Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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clash-royal.ru - Clash-Royal

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 02:36
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,865
Благодарностей: 99
УГ: 6
КП: 0.049
clash-royal.ru - Clash-Royal
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 18.05.2017





Об игре:

Что такое ClashRoyal
Экономическая игра с выводом реальных денег. Мы разработали для игроков увлекательную игровую площадку на которой каждый игрок сможет весело провести время, пообщаться, а так же заработать денег. Мы платим реальные деньги за ваши достижения в игре!
каждая карта имеет свое время существования, которое составляет 75 Дней с момента покупки карты. По истечению данного срока карта исчезает с боевой доски.


Курс игрового инвентаря
Покупка:
1 Рубль = 1 Монета.
Вывод:
1 Монета = 1 Рубль.
Продажа трофеев:
100 Трофеев = 1 Монета.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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