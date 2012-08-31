Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,087 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

IBM запускает блокчейн-акселератор

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:47
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,019
Благодарностей: 746
УГ: 14
КП: 0.301
подарки
IBM запускает блокчейн-акселератор
Корпорация IBM объявила о запуске акселератора, целью которого будет оказание помощи предприятиям и разработчикам с более быстрым внедрением блокчейн-сетей. Об этом говорится о заявлении компании.

IBM Blockchain Founder Accelerator станет первой программой, участникам которой будет предложена экспертная поддержка, а также юридическое и корпоративное содействие при запуске новых блокчейн-сетей.

Цитата:
«Расширяя программу в экосистеме блокчейна, IBM Blockchain Founder Accelerator предназначена для решения проблем, которые ранние последователи и корпоративные разработчики идентифицировали при разработке блокчейн-сетей. Его целью будет обмен коллективными знаниями с целью более быстрого принятия производственных блокчейнов», —
говорится в заявлении.

Участники программы смогут получить индивидуальное менторство и поддержу специалистов в таких областях, как экономическое обоснование проектов, экономическая модель, стимулирование участников сети, техническая разработка, управление и вопросы юридического характера.

Дополнительно участники IBM Blockchain Founder Accelerator будут иметь ранний доступ через IBM Cloud к предварительно подготовленным программным средствам. Это поможет сократить время и уровень технической экспертизы, которые необходимы разработчикам для написания сложного блокчейн-кода.

Цитата:
«Блокчейн – это командный вид спорта. При наличии правильной сети участников его преимущества могут оказаться экспоненциальными», —
добавила генеральный менеджер по блокчейн-технологиям IBM Мэри Вик.

Напомним, в марте IBM сообщил о запуске Hyperledger Fabric — блокчейн-сервиса с широким функционалом для создания коммерческих приложений. В том же месяце о стратегическом партнерстве с IBM для решения задач управления городом с использованием технологии блокчейн объявило правительство Дубая.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дубай запускает свой первый финтех-акселератор в регионе OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.01.2017 17:02
Татфондбанк и венчурный фонд Life.SREDA запускают блокчейн-акселератор Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.07.2016 00:36
В Казани запустят первый российский акселератор блокчейн-стартапов clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.07.2016 21:55
Южная Корея запускает свой первый бизнес-акселератор для международных стартапов TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.05.2016 15:18
В Москве открылся первый блокчейн-акселератор Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.10.2015 20:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MonitoringFF
novasity.ru - Novasity
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Евгений Чаев
online-top.net - Online-Top
От Евгений Чаев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Банки перестают выдавать кредиты на недвижимость в Лондоне на фоне Brexit
От lannna в разделе «Недвижимость»
Аватар kovga
Олигархи готовят план спасения страны
От kovga в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Падение денежных переводов мигрантов, как косвенный признак экономического кризиса
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mysilver
Ссылки на блоги, новости, форумы по HYIP (в основном - зарубежные)
От mysilver в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
411,087
Тем
470,171
Сообщений
11,624,503

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube