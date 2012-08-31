IBM запускает блокчейн-акселератор

Корпорация IBM объявила о запуске акселератора, целью которого будет оказание помощи предприятиям и разработчикам с более быстрым внедрением блокчейн-сетей. Об этом говорится о заявлении компании.
IBM Blockchain Founder Accelerator станет первой программой, участникам которой будет предложена экспертная поддержка, а также юридическое и корпоративное содействие при запуске новых блокчейн-сетей.
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«Расширяя программу в экосистеме блокчейна, IBM Blockchain Founder Accelerator предназначена для решения проблем, которые ранние последователи и корпоративные разработчики идентифицировали при разработке блокчейн-сетей. Его целью будет обмен коллективными знаниями с целью более быстрого принятия производственных блокчейнов», —
говорится в заявлении.
Участники программы смогут получить индивидуальное менторство и поддержу специалистов в таких областях, как экономическое обоснование проектов, экономическая модель, стимулирование участников сети, техническая разработка, управление и вопросы юридического характера.
Дополнительно участники IBM Blockchain Founder Accelerator будут иметь ранний доступ через IBM Cloud к предварительно подготовленным программным средствам. Это поможет сократить время и уровень технической экспертизы, которые необходимы разработчикам для написания сложного блокчейн-кода.
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«Блокчейн – это командный вид спорта. При наличии правильной сети участников его преимущества могут оказаться экспоненциальными», —
добавила генеральный менеджер по блокчейн-технологиям IBM Мэри Вик.
Напомним, в марте IBM сообщил о запуске Hyperledger Fabric — блокчейн-сервиса с широким функционалом для создания коммерческих приложений. В том же месяце о стратегическом партнерстве с IBM для решения задач управления городом с использованием технологии блокчейн объявило правительство Дубая.