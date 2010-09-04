Snapdragon 660 продемонстрировал высокую производительность в бенчмарке

На прошлой неделе компания Qualcomm представила новые мобильные платформы среднего уровня: Snapdragon 660 и Snapdragon 630. Наибольший интерес вызывает модель Snapdragon 660, так как она выполнена по 14-нм техпроцессу и в ней используются ядра собственной разработки Kryo. Данный чип во многом схож с прошлогодним флагманским Snapdragon 820, а в некоторых моментах даже и превосходит его. Например, Snapdragon 660 поддерживает новую технологию быстрой зарядки Quick Charge 4. В сети появились первые результаты тестирования Snapdragon 660 в бенчмарке GeekBench и оказалось, что по производительности он приближен к флагманским решениям.
Неизвестное устройство на Android 7.1.1 с 3 ГБ ОЗУ и Snapdragon 660 набрало в одноядерном тесте 1 599 баллов, а в многоядерном - 5 639 баллов. Такие результаты вполне сопоставимы с прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 821. Для сравнения, Xiaomi Mi5S и Mi5S Plus, в которых используется Snapdragon 821, набирают в этом же бенчмарке порядка 1 700 и 4 100 баллов соответственно. А вот новый Xiaomi Mi6 с восьмиядерным Snapdragon 835 демонстрирует в среднем 2 000 и 5 800 баллов.
Таким образом, устройства на Snapdragon 660 не должны уступать по производительности прошлогодним флагманам, а местами и обходить их.
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