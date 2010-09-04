Nokia 6 для Европы и Латинской Америки отличается от китайской версии

Ранее на этой неделе состоялась официальная презентация новых мобильных устройств под брендом Nokia на российском рынке. Отметим, что топовый на сегодняшний день Nokia 6 был представлен ещё в начале января и уже почти полгода продаётся в Китае. Как выяснилось, на территории Европы, включая Россию, и Латинской Америки будет продаваться Nokia 6 с отличающимися от китайской версии техническими характеристиками.
В Китае Nokia 6 продаётся с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. На рынках Европы и Латинской Америки данный смартфон будет оснащаться только 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Чем это обусловлено - не сообщается. В то же время международная версия отличается от китайской наличием автофокуса в фронтальной камере, что явно порадует любителей селфи.
Также в продаже будет доступна специальная версия Nokia 6 Arte Black с глянцевым чёрным корпусом, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем на 64 ГБ и фронтальной камерой с автофокусом.
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