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Власти Китая пообещали переворот на рынке углеводородов

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Власти Китая пообещали переворот на рынке углеводородов
Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Это событие может стать началом новой углеводородной революции, сообщает Лента.ру со ссылкой на Центральное телевидение Китая.



«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — цитирует издание заместителя управления геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньфа.

Чиновник заявил, что в разработке теоретической базы и технологий в данном направлении Китай достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».

«Горючий лед» образуется в шельфовых зонах океанов и морей - на больших глубинах газ под действием высоких давлений и низких температур превращается в газогидраты, газовый лед. Он остается на дне и не испаряется. Один кубометр гидрата эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии. Утверждается, что если на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, то 100 литров «горючего льда» хватит на 50 тысяч километров.

Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь образец гидрата со дна моря. Образцы подняли с глубины более 1,2 километра. За восемь дней было добыто 120 кубометров «горючего льда», содержание метана в котором составляет 99,5%.

Японская JOGMEC в марте 2013 года заявила о добыче недалеко от полуострова Ацуми метана из «горючего льда». Но компания не поднимала образцы гидрата со дна моря, природный газ после откачки воды поступал наверх по трубопроводу

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