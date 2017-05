bizneser Топ Мастер

Социальная сеть Yours отказалась от биткоина в пользу Litecoin

CEO децентрализованной социальной сети Yours Райан Чарльз объявил, что готовящаяся к запуску платформа отказывается от биткоина и будет вместо этого использовать в качестве базовой валюты Litecoin.



В качестве основной причины такого решения Чарльз называет «нынешнюю ситуацию с биткоином».



Одновременно с этим сообщается, что официальный запуск платформы состоится 30 мая.



Модель Yours строится на платном контенте и использовании микроплатежей: создатели контента могут получать прибыль, получая голоса других пользователей. Также можно зарабатывать, когда-то кто-то голосует за комментарии пользователя, или инвестировать в конкретного пользователя, чтобы потом получить процент от его прибыли.



Изначально, начиная работу над проектом, команда Yours выбрала в качестве базовой валюты биткоин, завершив начальную стадию интеграции микроплатежей в сентябре 2016 года. В марте 2017 года платформа была запущена в тестовом режиме, начав проверку микроплатежей в условиях, приближенных к реальным.



Однако теперь, за неделю с небольшим до запуска проекта, стало известно о решении переключиться на Litecoin.



«Наше решение похоже на Lightning Network, однако оно не зависит от SegWit. Мы первые и единственные, кто продемонстрировал работу микроплатежей в сети биткоина. Стоимость транзакций в нашей сети равна нулю, что позволяет осуществлять подлинные микротранзакции – на один цент или даже меньше», — объясняет Райан Чарльз.



В тоже время, говорит он, за последний год в сети биткоина многое изменилось. Прежде всего, речь идет о возросшем количестве транзакций при сохраняющемся лимите на размер блока. Это привело к увеличению стоимости комиссий на ончейн-транзакции с пяти центов до примерно одного доллара – т.е. речь идет о 20-кратном росте всего за один год.



«Поскольку наша технология основана на платежных каналах, мы вынуждены создавать ончейн-транзакции для приема пользователей. Это означает, что пользователь не может просто ввести в систему $1, потому что эта сумма не покроет даже комиссию. Чтобы оправдать комиссии, пользователям придется вносить значительно больше», — пишет Чарльз.



По его словам, чтобы платформа могла составить конкуренцию таким платежным системам, как, например, Stripe или PayPal, оптимальной суммой будет $100, что слишком много для продукта, который задумывался в качестве проекта с низким порогом входа, рассчитанным на широкую публику.



По этой причине команде Yours пришлось искать альтернативу биткоину, и выбор был остановлен на Litecoin.



«Комиссии в сети Litecoin составляют всего несколько центов, что позволяет пользователям комфортно перевести один доллар. Порог входа оказывается значительно ниже, чем при использовании биткоина, кроме того, Litecoin работает в сотни раз быстрее», — добавил глава Yours.



В настоящий момент происходит миграция инфраструктуры, и этот процесс должен быть завершен в срок до 30 мая.



Напомним, в конце 2016 года социальная сеть Yours получила венчурное финансирование от Digital Currency Group, Boost VC, Huiyin Group, GaiaX и еще нескольких частных инвесторов.



