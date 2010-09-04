Swift запускает информационную службу по киберугрозам

Межбанковский кооператив Swift запустил «Центр обмена и анализа информации» для предоставления банкам-членам своевременной информации о последних тенденциях кибербезопасности.
Новый портал включает в себя информацию о вредоносном ПО, такую как хеширование файлов, правила YARA, индикаторы компромисса, а также сведения о методах работы, используемых кибер-преступниками. Данные могут быть загружены в формате PDF или в формате OpenIOC на основе CML.
Этот шаг является последним в многолетней программе обеспечения безопасности клиентов, призванной помочь укрепить защиту банков-членов после волны кибер-атак, нацеленных на пользователей глобальной сети SWIFT за последний год.
«Наличие важной и своевременной информации является важным фактором эффективной защиты от кибер-угроз. Standard Chartered Bank приветствует внедрение портала как полезного дополнения к усилиям по совместному использованию информации в отрасли», – говорит главный специалист по информационной безопасности Standard Chartered Bank Шери Макгуайр.
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