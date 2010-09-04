Carrefour и BNP Paribas объединились для создания платформы для мобильных платежей

Французский гипермаркет Carrefour и банк BNP Paribas продемонстрировали новую мобильную платежную платформу на основе QR-кодов, позволяющая клиентам совершать мобильные платежи в онлайн-режиме, проводить P2P-платежи, а также хранить карты лояльности, купоны и другие предложения магазинов на своем мобильном устройстве.
Услуга будет доступна на всей территории Франции начиная с мая 2017 года, при поддержке финансовых и торговых представителей, таких как Crédit Mutuel, Auchan, Mastercard, Oney и Total.
Новая платформа полностью соответствует современным требованиям безопасности, при этом она проста и удобна пользователю. Приложение может быть установлено на любой тип смартфона. Lyf Pay будет расширять географию распространения и набор предлагаемых функций для более полного удовлетворения потребностей клиентов.
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