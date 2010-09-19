CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,889 Благодарностей: 799 УГ: 1 КП: 0.172 подарки

Social Native привлек $8 млн для создания новой рекламной платформы для соцсетей



Похоже, никто так и не придумал хороший способ применения всех видеороликов, фотографий и твитов, которые каждый день размещают на YouTube, подающие надежды авторы, или публикуют их в таких популярных социальных сетях, как Facebook, Snap и многих других.



Стартап Social Native, стремящийся заполнить эту брешь, сегодня привлек венчурные инвестиции в размере 8 миллионов долларов. Его опытная исполнительная команда планирует помочь брендам использовать социальные изображения и сообщения пользователей в качестве эффективного рекламного инструмента.



Это не новая идея, но она смогла привлечь внимание такого известного инвестора, как SoftBank, предоставившего финансирование данной компании. Полученные инвестиции стартап планирует использовать для усовершенствования своего интеллектуального алгоритмического инструмента, идентифицирующего перспективных пользователей социальных сетей, контент которых соответствует определенным стандартам. Бренды платят Social Native за размещаемый данными пользователями контент, а стартап делиться этими деньгами с самими создателями контента.



''Раньше мы проверяли создателей, чтобы понять качество их контента, и в конечном итоге разработали алгоритм искусственного интеллекта, чтобы лучше понимать и прогнозировать качество контента'', — сообщил Бхаджи Иллюминати, директор по маркетингу компании. ''Со временем весь созданный пользователями контент по-новому проверяется, оценивается его качество и в зависимости от результатов корректируется дальнейшая его стоимость для брендов''.



Деятельность стартапа не сильно отличается от других компаний, которые пытаются использовать в своем маркетинге изображения из социальных сетей, но Social Native утверждает, что его подход избавляет бренды от необходимости анализировать все сообщения и предоставляет им намного больше потенциальных рекламодателей-любителей.



YouTube YouTube

Ранее Social Native удалось заполучить таких известных клиентов, как Walgreens, GM и Mattel (которая использовала данный стартап для создания рекламной кампании для некогда культовой торговой марки Barbie).



Кроме того, компании удалось привлечь двух суперзвезд рекламы и маркетинга в мире стартапов — Джеффа Раговина (соучредителя Buddy Media, которая была продана Salesforce за 745 миллионов долларов), присоединившегося к Social Native в качестве директора по маркетингу и Эйтана Эльбаза (одного из создателей AdSense), занявшего должность директора по стратегическому развитию компании.



''Мы рады видеть постоянный и растущий интерес к нашим технологиям во всем мире'', — заявил исполнительный директор Social Native Давид Шадпур. ''Бренды сталкиваются с проблемой создания больших объемов персонализированного контента для предоставления клиентам соответствующего опыта, а до появления Social Native это казалось невозможной задачей. Приятно видеть, как Social Native оказывает позитивное влияние на рынок цифрового маркетинга и вызывает интерес не только у брендов, но и у сообщества инвесторов''.



Новое финансирование позволит Social Native удвоить свои инвестиции в механизм оптимизации контента. Это также будет способствовать миссии компании в использовании своих технологий для переосмысления индустрии создания контента. Кроме того, стартап планирует использовать полученные средства для увеличения продаж и для маркетинговых целей.



''Бренды стараются не отставать от увеличивающегося спроса на формирование соответствующего клиентского опыта для всех каналов сбыта'', — отметил Джордан Леви, генеральный партнер SoftBank Capital. ''Этот спрос на персонализированный контент создал огромную рыночную возможность для Social Native. У них есть профессиональная команда, передовые технологии и видение, необходимое для преобразования данной индустрии. И теперь у них появились и результаты своей работы. Компания генерирует поразительные показатели для брендов, автоматизируя при этом традиционно ручной процесс создания контента''.



''Технология Social Native в отношении контент-маркетинга не имеет себе равных во всем мире'', — заявил Джефф Раговин. ''Стартап не только полностью автоматизировал данный процесс, но и создал уникальный продукт, который позволяет достичь фундаментального прорыва в сфере создания качественного контента''.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/18/so...a-ad-platform/



https://text.ru/antiplagiat/591de92bc98f4 Похоже, никто так и не придумал хороший способ применения всех видеороликов, фотографий и твитов, которые каждый день размещают на YouTube, подающие надежды авторы, или публикуют их в таких популярных социальных сетях, как Facebook, Snap и многих других.Стартап Social Native, стремящийся заполнить эту брешь, сегодня привлек венчурные инвестиции в размере 8 миллионов долларов. Его опытная исполнительная команда планирует помочь брендам использовать социальные изображения и сообщения пользователей в качестве эффективного рекламного инструмента.Это не новая идея, но она смогла привлечь внимание такого известного инвестора, как SoftBank, предоставившего финансирование данной компании. Полученные инвестиции стартап планирует использовать для усовершенствования своего интеллектуального алгоритмического инструмента, идентифицирующего перспективных пользователей социальных сетей, контент которых соответствует определенным стандартам. Бренды платят Social Native за размещаемый данными пользователями контент, а стартап делиться этими деньгами с самими создателями контента.''Раньше мы проверяли создателей, чтобы понять качество их контента, и в конечном итоге разработали алгоритм искусственного интеллекта, чтобы лучше понимать и прогнозировать качество контента'', — сообщил Бхаджи Иллюминати, директор по маркетингу компании. ''Со временем весь созданный пользователями контент по-новому проверяется, оценивается его качество и в зависимости от результатов корректируется дальнейшая его стоимость для брендов''.Деятельность стартапа не сильно отличается от других компаний, которые пытаются использовать в своем маркетинге изображения из социальных сетей, но Social Native утверждает, что его подход избавляет бренды от необходимости анализировать все сообщения и предоставляет им намного больше потенциальных рекламодателей-любителей.Ранее Social Native удалось заполучить таких известных клиентов, как Walgreens, GM и Mattel (которая использовала данный стартап для создания рекламной кампании для некогда культовой торговой марки Barbie).Кроме того, компании удалось привлечь двух суперзвезд рекламы и маркетинга в мире стартапов — Джеффа Раговина (соучредителя Buddy Media, которая была продана Salesforce за 745 миллионов долларов), присоединившегося к Social Native в качестве директора по маркетингу и Эйтана Эльбаза (одного из создателей AdSense), занявшего должность директора по стратегическому развитию компании.''Мы рады видеть постоянный и растущий интерес к нашим технологиям во всем мире'', — заявил исполнительный директор Social Native Давид Шадпур. ''Бренды сталкиваются с проблемой создания больших объемов персонализированного контента для предоставления клиентам соответствующего опыта, а до появления Social Native это казалось невозможной задачей. Приятно видеть, как Social Native оказывает позитивное влияние на рынок цифрового маркетинга и вызывает интерес не только у брендов, но и у сообщества инвесторов''.Новое финансирование позволит Social Native удвоить свои инвестиции в механизм оптимизации контента. Это также будет способствовать миссии компании в использовании своих технологий для переосмысления индустрии создания контента. Кроме того, стартап планирует использовать полученные средства для увеличения продаж и для маркетинговых целей.''Бренды стараются не отставать от увеличивающегося спроса на формирование соответствующего клиентского опыта для всех каналов сбыта'', — отметил Джордан Леви, генеральный партнер SoftBank Capital. ''Этот спрос на персонализированный контент создал огромную рыночную возможность для Social Native. У них есть профессиональная команда, передовые технологии и видение, необходимое для преобразования данной индустрии. И теперь у них появились и результаты своей работы. Компания генерирует поразительные показатели для брендов, автоматизируя при этом традиционно ручной процесс создания контента''.''Технология Social Native в отношении контент-маркетинга не имеет себе равных во всем мире'', — заявил Джефф Раговин. ''Стартап не только полностью автоматизировал данный процесс, но и создал уникальный продукт, который позволяет достичь фундаментального прорыва в сфере создания качественного контента''.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________