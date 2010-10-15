Поставщик мобильных решений для безопасности Wandera привлекает $27,5 млн

Wandera, ведущий поставщик мобильных решений для безопасности сегодня объявила о венчурном финансировании серии C на сумму $27,5 млн. Новый инвестор Sapphire Ventures провел раунд с участием существующих инвесторов, Bessemer Venture Partners и 83North, в результате чего общее финансирование компании на сегодняшний день составило $50 млн. Wandera базируется в Лондоне и Сан-Франциско и была основана в 2012 году.
Новое финансирование следует за годом, в котором Wandera увеличила число своих клиентов из списка Fortune 500 в пять раз, и в настоящее время растет количество заказов на 250% в год. Клиенты компании это ведущие организации в области здравоохранения, финансов, технологий и профессиональных услуг.
Андреас Вейскам из Sapphire Ventures заявил: "После тщательного исследования рынка мобильной безопасности мы видим лидера в области технологий - это Wandera. Мобильная безопасность является быстрорастущим рынком, и предприятиям следует уделять первоочередное внимание инвестициям в мобильные решения безопасности, чтобы обеспечить мобильным сотрудникам беспрепятственный и безопасный доступ к приложениям".
Wandera планирует использовать новый капитал для расширения своего глобального присутствия и дальнейшего развития своих технологий, в частности, своего интеллектуального движка MI:RIAM, предназначенного для выявления угроз и получения новых аналитических сведений с использованием сложного сочетания машинного обучения и науки о данных. Только на прошлой неделе MI:RIAM обнаружил 400 новых вариантов опасного вируса-вымогателя SLocker, ранее считавшегося искорененным. Сила MI:RIAM в непревзойденной скорости обработки мобильных данных - в 2016 году шлюз просмотрел 26 миллиардов мобильных веб-запросов, включая 700 000 уникальных приложений и более 10 миллионов веб-доменов.
Рой Туви, основатель и президент Wandera, заявил: "Мы очень рады партнерству с Sapphire Ventures, ведущим инвестором, имеющим впечатляющий опыт в определении мировых лидеров рынка. Они продемонстрировали явный опыт в нашей области корпоративного программного обеспечения, особенно учитывая их историю и взаимоотношения с SAP. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы, чтобы быстро внедрить свои новаторские облачные мобильные шлюзы и предоставить предприятиям единую интегрированную платформу для мобильной безопасности".
Специально для mmgp.ru
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