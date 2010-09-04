UDP построит инновационный парк LvivTech.City

Инвестор киевского инновационного парка UNIT.City решил взяться за строительство аналогичного объекта во Львове. По словам представителей UDP, проект инновационного парка LvivTech.City уже начал реализовываться. Парк будет расположен на территории промзоны бывшего завода «Львовприбор», которая составляет 1,77 га. Офисная часть парка займет площадь в 40 000 кв. м. Строительство уже началось, а завершение первой очереди намечено на второе полугодие 2018 года.
Организаторы рассчитывают, что LvivTech.City станет инновационной экосистемой Львова. Идея создания инновационного парка во Львове заключается в предоставлении львовским IT-компаниям, которых насчитывается более 200, необходимую для развития инфраструктуру.
LvivTech.City будет состоять, как и UNIT.City, из коворкингов, лабораторий и офисных помещений. Как объяснили в UDP, комплексная инфраструктура проекта должна обеспечивать принцип «Живи — работай — учись — отдыхай».
Кроме офисов и коворкингов, на территории LvivTech.City появятся паркинги, зеленая зона и зона отдыха.
Львовский инновационный парк рассчитан на таких резидентов, как высокотехнологичные компании в сферах ІТ, энергосбережения, биотехнологий и т.п., хайтек-предприниматели и стартапы, R&D-центры, инкубаторы и акселераторы, образовательные инициативы в сферах технологий и дизайна и других.
Строительство LvivTech.City будет осуществлять ООО «Львів СтандартБуд» и UDP, которая приобретет 25% доли в «Львів СтандартБуд» для участия в проекте.
Василий Хмельницкий отметил, что проект LvivTech.City должен окупиться не ранее, чем через 15 лет, поэтому для UDP это – это стратегическая инвестиция.
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