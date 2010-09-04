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Азербайджанский инвестор запустил в Украине новый асфальтный завод

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Азербайджанский инвестор запустил в Украине новый асфальтный завод

Инвестиции в предприятие составили 7 млн. евро. По информации пресс-службы Львовской ОГА, в Николаеве Львовской области состоялось открытие нового асфальтного завода «Алов». Проект был осуществлен благодаря финансированию инвесторов из Азербайджана, которые вложили в него 7 млн. евро.

Сообщается, что общая площадь завода составляет 18 га.

Предполагается, что на начальном этапе работы завода будет производиться 180 тонн асфальта в час.

Во Львовской ОГА добавляют, что азербайджанский инвестор намерен в дальнейшем не только заниматься производством асфальта на территории Украины, но и начать строить украинские дороги.

Как утверждает и.о. председателя “Укравтодора” Славомир Новак, открытие таких заводов является еще одним знаком доверия иностранных компаний к Украине.

Славомир Новак также подчеркнул, что открытие нового завода – первый шаг к осуществлению проекта по строительству автобана между Балтийским и Черным морем. Этот автобан должен стать коридором между портами Гданьска и Одессы. К тому же, проект откроет новые возможности для развития экономики страны.

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