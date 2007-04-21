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Ashes of Creation собрала более $2 млн на Kickstarter

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#1
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Ashes of Creation собрала более $2 млн на Kickstarter
18.05.2017 [18:27]

MMORPG с меняющимся миром Ashes of Creation собрала более $2 млн



Ранее в этом месяце на Kickstarter вышел многопользовательский проект с широкими возможностями изменения игрового мира Ashes of Creation. Разработчики из Intrepid Studios намеревались собрать $750 тысяч, но финансирование уже перевалило за $2 миллиона. До завершения кампании на момент написания новости остаётся 15 дней.

Intrepid Studios состоит из людей, которые работали над EverQuest 2 и XCOM: Enemy Within. Студия описывает Ashes of Creation как «MMORPG с открытым миром и без фракций, действие которой разворачивается во вселенной высокого фэнтези». Как и в других многопользовательских проектах, в игре присутствуют элементы PvP и PvE, групповые и одиночные задания и крупномасштабные осады.
Ashes of Creation отличается от других MMO постоянно меняющимся миром. Благодаря системе узлов (Node System) игроки напрямую влияют на то, как развивается окружение. У разных частей игрового мира есть свои узлы, которые реагируют на действия пользователей. По мере прокачки персонажа цивилизация тоже развивается, что влияет и на сюжетную линию.



Разработчики достигли свыше половины дополнительных целей на Kickstarter. Благодаря этому в игре появятся групповые ездовые животные и широкая система подземных локаций под названием Underrealm. После достижения $2,5 миллиона пополнится список рас, а если проект соберёт $3 миллиона, то в нём будет реализована продвинутая торгово-финансовая система.
Ashes of Creation выйдет в декабре 2018 года на ПК. Для игры потребуется подписка, но разработчики пока не раскрыли её подробности. В следующем году вкладчики смогут принять участие в альфа- и бета-тестах.

источник
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Старый Сегодня, 23:33
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
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Инвестирую в: Другое
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Re: Ashes of Creation собрала более $2 млн на Kickstarter
Цитата:
а если проект соберёт $3 миллиона, то в нём будет реализована продвинутая торгово-финансовая система.
А если нет то что разработчики забьют болт и оставят эту часть примитивной?
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simon4 на форуме  
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