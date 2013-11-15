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Украинские банки блокируют счета РСЯ и Яндекс.Директ

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Украинские банки блокируют счета РСЯ и Яндекс.Директ


Украина заблокировала деньги для вебмастеров Рекламной сети Яндекса

Офис Яндекса в Украине сообщил, что все счета Яндекс.Украина заморожены в украинских банках. Яндекс сейчас не имеет возможности получать платежи клиентов Яндекс.Директ и перечислять средства вебмастерам Рекламной Сети Яндекса. Клиенты тоже не смогут перечислить оплату за ту или иную услугу компании Яндекс. Для тех, кто работал через посредническую фирму из Украины проблема коснуться не должна.

Сегодня Яндекс выполнил рассылка электронных писем для своих партнеров и рекламодателей с целью предупредить о текущей проблеме. В письме четко указано, что все счета Яндекс.Украина находятся в заблокированном состоянии и доступ к ним получить не удается. Некоторые средства которые поступили от Яндекса в украинские банки попросту "зависли" и не могут ни вернуться в Яндекс ни перейти на счета вебмастеров или партнеров.

Проблемы выплаты пока не влияют на аккаунты вебмастеров и партнеров и реклама осуществление отношений проходит и далее. Как же Яндекс будет перечислять средства и получать пока остается под вопросом

Уникальность: 100.00%
По материалам ain.ua
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