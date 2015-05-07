Пропал доступ к MMGP на провайдере "Домашний Телеком" вместе с ВК, ОК и Яндекс

Дорогие друзья, если есть кто на этом чудо провайдере, напишите работает ли у вас без всяки прокси и впн форум MMGP.
Сегодня ровно в 4 прошло отключение Вконтакте, Яндекс и Однокласников, в то же время с той же ошибкой начало блокировать доступ и к MMGP.
После общение с оператором, тот заверил, что в списке блокируемых ресурсов MMGP нет, но и объяснить почему я потерял доступ тоже не смогла. Попросив набрать завтра если доступ не восстановится.
Вообщем кто на ДатаГрупп или Домашнем Телекоме, расскажите как у Вас дела с блокировками