Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,081 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Долги американцев превысили отметку в $ 12,73 трлн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:53
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 977
Благодарностей: 530
УГ: 6
КП: 0.282
подарки
Долги американцев превысили отметку в $ 12,73 трлн
В первом квартале 2017 года долги домовладельцев США выросли до нового максимума, побил предыдущие рекорды, поставленные в 2008 году. Об этом сообщается в отчете Федеральной Резервной системы (ФРС) Нью-Йорка, опубликованном в среду. Общий долг домовладельцев увеличился на $ 149 млрд до $ 12,73 трлн.



«Новый рекордный уровень задолженности не является ни основанием для радости, ни поводом для тревоги», - говорит Донгхун Ли, сотрудник по исследованиям ФРС Нью-Йорка. Хотя задолженность американцев растет, банки становятся более осторожными в отношении платежеспособности заемщиков, которым дают кредиты. По сравнению с временем перед финансовым кризисом, когда жилищное кредитование поставило финансовую систему на колени, ситуация кардинально отличается. Средний кредитный балл при выдаче ипотечного кредита составлял 764, что оказалось самым высоким показателем со второго квартала 2015 года. Сейчас ипотеки — самая большая часть потребительского долга США.

«Отраслевые группы, такие как Национальная ассоциация риэлторов, уже давно говорят о том, что сложность получения ипотеки является главным фактором, сдерживающим активность на рынке жилья (особенно для тех покупателей, которые впервые становятся владельцами домов). И цифр подтверждают эту точку зрения», - сказал главный экономист Gluskin Sheff’s Дэвид Розенберг. Кредиторы стали более осторожными по отношению к перспективным покупателям автомобилей на фоне неуклонного увеличении доли ссудных остатков, выплату которых задерживают более чем на 90 дней. Остатки автокредитов продолжают расти, сейчас они увеличились с $ 10 млрд до $ 34 млрд. Однако с четвертого квартала число новых заемщиков сократилось. Частично это объясняется тем, что банки сократили выдачу кредитов заемщикам с рейтингом ниже 659.



Студенческие кредиты на учебу — самая большая категория после ипотеки. В конце первого квартала рост студенческих долгов составлял $ 1,34 трлн. Доля остатков студенческих ссуд, которые в конечном счете остаются не выплаченными, сохранилась на высоком годовом уровне в 10%.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мировой долг превысил отметку $ 215 трлн Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 3 06.04.2017 08:33
Долги по зарплате в России превысили 4 миллиарда рублей TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 13 27.03.2016 20:18
Долги россиян за услуги ЖКХ впервые превысили 1 трлн руб. Ushakov Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.05.2015 10:41
Госдолг США превысил отметку 18 трлн Rentier Новости в мире финансов и инвестиций 3 04.12.2014 07:28
Продажи домов в Китае превысили $1,1 трлн morg Недвижимость 5 29.11.2014 13:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Твои 100$ в месяц спасут 20 африканских детей от голода!
От pokerprofit в разделе «Курилка»
Аватар tiu-bik
Абсолютбанк (Беларусь) - absolutbank.by
От tiu-bik в разделе «Банки прочих стран»
Аватар VictorSamus
Самое интересное за неделю (16-20.11.15) на фондовом рынке США
От VictorSamus в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Hour Luck.com - hourluck.com
От Buran в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Дочерняя фирма Alibaba Group начала применение блокчейна в благотворительности
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ~XG~
Хоум Кредит Банк понизил ставки по рублевым вкладам
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
411,081
Тем
470,156
Сообщений
11,623,992

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube