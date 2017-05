forfor Любитель

Tamr получила нераскрытую сумму инвестиций от GE Ventures

Компания Tamr Inc., инноватор в области унификации данных, сегодня объявила, что GE Ventures сделала стратегические инвестиции в акционерный капитал компании. Инвестиции сделаны после того как GE Ventures были клиентами компании Tamr более двух лет. За это время программное обеспечение Tamr было развернуто в нескольких бизнес-подразделениях GE Ventures, чтобы объединить сотни источников данных, что привело к экономии на сотни миллионов долларов. Лиза Кока, управляющий директор GE Ventures, присоединится к совету директоров Tamr в качестве наблюдателя в рамках инвестиций, которые будут использоваться для ускорения разработки продуктов и выхода на рынок.



"GE Ventures стремится стать инновационным партнером для предпринимателей, которые хотят изменить мир", - сказала Кока. "Мы на собственном опыте убедились в результатах унификации данных от компании Tamr. Мы считаем, что Tamr будет стимулировать новую волну инноваций и эффективности для крупных компаний по всему миру, и мы рады сотрудничать с ними, чтобы ускорить эту миссию".



Tamr начал работать с GE Ventures в 2014 году, чтобы получить новый уровень аналитики для оптимизации расходов. Как и во всех крупных конгломератах с большим опытом работы, несколькими бизнес-единицами и обширной историей слияний и поглощений, GE Ventures имеет сотни ERP-систем. Целью GE Ventures было унифицировать данные из более чем 270 отдельных систем, чтобы создать полную и точную картину прямых расходов компании. Традиционные методы интеграции данных оказались слишком сложными и дорогостоящими, поэтому GE Ventures обратилась к решению Tamr. Сегодня Tamr обрабатывает 20 миллионов транзакций на сумму 60 миллиардов долларов. В результате сотрудничества с Tamr в GE Ventures в течение последних двух лет выявили возможность экономии сотен миллионов долларов.



В дополнение к успеху с их инициативой по анализу затрат, GE Ventures использует программное обеспечение Tamr для нескольких бизнес-подразделений для решения широкого круга задач по унификации данных, в том числе для управления учетными записями клиентов для бизнеса.



"Для меня большая честь иметь компанию GE Ventures в качестве инвестора, консультанта и партнера в построении нашего бизнеса", - сказал Энди Палмер, один из основателей и генеральный директор Tamr. "Как и с другими нашими корпоративными инвесторами, эти отношения начались с того, что GE Ventures сначала стала клиентом нашей компании, и я очень рад этому важному шагу в нашем партнерстве. Наша цель в Tamr заключается в создании инновационной и прочной компании, которая известна тем, что позволяет нашим клиентам трансформироваться и процветать".



О компании Tamr, Inc.

Tamr является корпоративной компанией по унификации данных, которой доверяют такие лидеры отрасли, как GE Ventures, Toyota, Thomson Reuters, GSK, HP, Philips и Amgen. Запатентованная программная платформа компании использует машинное обучение, дополненное человеческим опытом, для унификации и подготовки данных, чтобы реализовать ранее недоступные бизнес-идеи. Вместе с командой основателей под руководством Энди Палмера (основателя компании Vertica) и Майка Стоунбрейкера (победителя премии Тьюринга) и при поддержке инвесторов, в том числе NEA и Google Ventures, а теперь и GE Ventures, Tamr трансформирует то, как компании получают выгоду от своих данных.





