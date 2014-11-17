Выпущена монета, посвященная 200-летию Нью-йоркской фондовой биржи

Нью-йоркская фондовая биржа является одной из самых влиятельных финансовых организаций в мире, и в этом году она отмечает свое 200-летие со дня основания. По рыночной капитализации это крупнейшая фондовая биржа в мире, в июне 2016 года капитализация ее листинговых компаний оценивалась в 19,3 триллиона долларов США.
Биржа располагается по адресу Уолл-стрит 11 в Нижнем Манхэттене и носит прозвище "Большое табло". Она была основана в 1817 году и работала на нескольких разных местах, пока не очутилась на нынешнем, случилось это в 1865 году.
Монета выпущена Польским монетным двором для Камеруна, что несколько необычно для такого события. Элементы дизайна монеты, кажется, охватили все моменты, по которым можно узнать Нью-йоркскую фондовую биржу. На аверсе хорошо смотрится фасад здания, а все необходимые надписи (наименование, дата и т.д.) ненавязчиво расположены внизу.
На реверсе монеты изображена знаменитая статуя быка работы Артуро Ди Модики, которая является неотъемлемой частью Нью-Йорка с момента ее установки в декабре 1989 года. На заднем плане находится цветное изображение торговых котировок, частично сделанное с помощью флуоресцентных чернил, которое светится в темноте.
Монета отчеканена из чистого серебра в качестве пруф и поставляется в латексной "плавающей рамке", таким образом ее удобно показывать. Тираж этой монеты ограничен 999 экземплярами. Однако есть еще одна версия данной монеты, весом в 250 грамм и диаметром 90 мм, ее тираж составляет всего 250 штук и поставляются они в деревянных коробках. Меньшая монета уже сейчас доступна для заказа, ее стоимость составляет 449 злотых (около 118 долларов США).
8 марта 2017 года Нью-йоркская фондовая биржа отметила свою 200-летнюю годовщину. В течение двух столетий она стала свидетелем как грандиозных падений, так и стремительного роста. Это место, где финансовые магнаты сделали свои огромные состояния.
Номинал меньшей монеты: 1 000 франков КФА
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 50 мм
Качество: пруф
Тираж: 999 экземпляров.
Номинал большей монеты: 10 000 франков КФА
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 250 грамм
Диаметр: 90 мм
Качество: пруф
Тираж: 250 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru