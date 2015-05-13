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Стартап Slice привлек $15 млн для своего приложения по заказу пиццы

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Стартап Slice привлек $15 млн для своего приложения по заказу пиццы
Стартап Slice, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 15 млн финансирования, закрыв раунд B для своей мобильной платформы по заказу пиццы.
Инвестиции предоставил GGV Capital в сотрудничестве с уже существующими инвесторами из Primary Ventures. Стартап, который с момента запуска привлек $20 млн, планирует использовать привлеченные инвестиции для расширения своего мобильного приложения, для разработки новых возможностей, а также для выхода на новые рынки США.

Основанная 1 июня 2010 года под руководством Илира Села (сейчас на должности генерального директора), Slice представляет собой мобильную платформу по заказу пиццы из местных пиццерий.


Пользователи приложения имеют возможность заказать пиццу из той пиццерии, которая находится рядом с ними либо заказать через веб-сайт. Приложение доступна на мобильных ОС iOS и Android, а также есть возможность оплатить заказ через Apple Pay.

Маркетинг Slice позволяет независимым (частным) пиццериям развивать свой бизнес в 2000 городах США и поддерживать контроль над брендом на местном уровне.

Все заказы клиентов Slice поддерживаются круглосуточной поддержкой в приложении.


Благодаря финансированию, Райан Скотт присоединится к Slice как технический директор, чтоб управлять маркетингом компании, ибо на его взгляд рынок пиццы составляет порядка $45 млрд.

Также напомню, что стартап уже привлек инвестиции в марте 2015 года, которые были успешно направлены на развития компании в целом. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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