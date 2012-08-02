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Илон Маск считает, что акции Tesla переоценены

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Илон Маск считает, что акции Tesla переоценены
Фондовые инвесторы считают, что Tesla стоит более $ 50 млрд. Илон Маск считает, что компания переоценена. В интервью The Guardian Маск сказал: «Я считаю, что рыночная капитализация Tesla выше, чем в действительности. Наша компания производит всего 1% от общего объема автомобилей General Motors. Мы — компания, которая теряет деньги».



Он также сказал: «Сейчас не такая ситуация, когда мы просто жадные капиталисты, которые экономят на безопасности автомобилей, чтобы получать больше прибыли и дивидендов. Нужно задавать вопросы о том, сколько денег мы теряем и как выживаем? Почему Tesla не умирает, а люди сохраняют свою работу». Это не первый раз, когда Маск высказывает свои опасения. То же самое он говорит в октябре 2013 года на открытии демонстрационного зала Tesla в Лондоне.

Однако в апрельском твите Маск защитил оценку компании, рассказав о ее долгосрочной перспективе. Он ответил на претензии о переоценке акций следующим образом: «Акции Tesla абсурдно завышены в цене, если смотреть на результаты прошлого. Но какое это имеет значение, если цена акций представляет собой будущие денежные потоки с поправкой на риск». Напомним, что только за этот год цена компании выроста на 45%, а 10 мая акции достигли новой рекордной цены.



Тем не менее инвесторы обеспокоены количество денег, которые сжигает Tesla. Акции компании упали на 5% после сообщения о том, что в течение квартала убытки составили $ 623 млн. Это второй по результату рекорд по количеству сожженных денег. Максимальный убыток Tesla потерпела в четвертом квартале 2016 года, когда производитель автомобилей отчитался о потере почти в $ 1 млрд.

Перевод специально для mmgp.ru

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