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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 18,456 Благодарностей: 4,562 УГ: 6 подарки награды

Платформа Альбины Самсоновой - лохотрон! Альбины Самсоновой! Реклама ее платформы буквально на каждом шагу. Мошенники подготовились очень хорошо, в доказательство этого - сразу 6 сайтов с рекламой Платформа Альбины Самсоновой: morning-biz.ru , biz-english.ru , pagebiznes.ru , perevod-biz.ru , machine-biz.ru , 635pn2xa.plp7.ru



Так что же предлагает Альбина?

Цитата: Вы будете зарабатывать по 4800-7200 руб. в день, на непроизвольном переводе текстов самой разной тематики

То есть...

Вы просто регистрируетесь и пользуетесь "закулисной" платформой, которая будет платить Вам за каждый переведенный текст с помощью обычного Гугл-переводчика!



1. Из какого бы города вы не оказались - автор всегда будет тоже из одного с вами города! Мошенники полагают, что это располагает к доверию. Все это так... если вы проживаете в России. Но если вы с другой страны, где нет Сбербанка и его филиалов, то красивая и правдоподобная легенда о выводе в вашем городе рассыпается на глазах!



2. Квитанции на покупку автомобиля в вашем городе - тоже прокол! Так как там четко видно фирму продавца автомобилей «Автоцентр - Комос». Но этот автоцентр расположен в Ижевске!



3. Фотографии обработаны фотошопом! Например, сравните фотографию автора в Австрии и вот эту фотографию: olgatravel.com/wp-content/uploads/2014/01/Hintertux_35.jpg



4. Каждый может убедиться в том, что гугл-переводчик переводит, мягко говоря, коряво! А здесь предлагают заработок именно с его помощью:

Цитата: За Вас будет работать бесплатный, полностью автоматизированный онлайн-инструмент, который моментально выполнит грамотный, а главное литературный перевод на 15-ти языках!



6. И в заключении одно замечание: представьте себя на месте Альбины. Если бы какая-нибудь фирма предложила вам 15 мест с халявным заработком (предположим, что такое бывает! ) Стали бы вы искать желающих в интернете? Или раздали эти 15 мест своим родственникам и друзьям?



Вывод: это обычных сбор денег в размере 587 рублей с каждого желающего заработать!



Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!



Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим! Сегодня просто какой-то деньРеклама ее платформы буквально на каждом шагу. Мошенники подготовились очень хорошо, в доказательство этого - сразус рекламойТак что же предлагает Альбина?С первого взгляда сайт внушает доверие: видео автора, причем автор оказывается из того же города, что и вы!!! Но на самом деле, это очередной лохотрон! И вот доказательства:1. Из какого бы города вы не оказались - автор всегда будет тоже из одного с вами города! Мошенники полагают, что это располагает к доверию. Все это так... если вы проживаете в России. Но если вы с другой страны, где нет Сбербанка и его филиалов, то красивая и правдоподобная легенда о выводе в вашем городе рассыпается на глазах!2. Квитанции на покупку автомобиля- тоже прокол! Так как там четко видно фирму продавца автомобилей «Автоцентр - Комос». Но этот автоцентр расположен3. Фотографии обработаны фотошопом! Например, сравните фотографию автора в Австрии и вот эту фотографию:4. Каждый может убедиться в том, что гугл-переводчик переводит, мягко говоря, коряво! А здесь предлагают заработок именно с его помощью:5. Альбина Самсонова говорит, что осталось всего 2 места и со следующего дня тариф на такую престижную и простую деятельность повысится до 7 870 руб. Набор по тарифу 7 870 будет - 30 человек, далее набор закрывается. НО, если зайти на другой день и через день - все остается без изменений.6. И в заключении одно замечание: представьтена месте Альбины. Если бы какая-нибудь фирма предложила вам 15 мест с халявным заработком (предположим, что такое бывает!) Стали бы вы искать желающих в интернете? Или раздали эти 15 мест своим родственникам и друзьям?Вывод:

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