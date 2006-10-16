Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,079 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа Альбины Самсоновой - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:20
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 18,456
Благодарностей: 4,562
УГ: 6
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Платформа Альбины Самсоновой - лохотрон!
Сегодня просто какой-то день Альбины Самсоновой! Реклама ее платформы буквально на каждом шагу. Мошенники подготовились очень хорошо, в доказательство этого - сразу 6 сайтов с рекламой Платформа Альбины Самсоновой: morning-biz.ru, biz-english.ru, pagebiznes.ru, perevod-biz.ru, machine-biz.ru, 635pn2xa.plp7.ru

Так что же предлагает Альбина?
Цитата:
Вы будете зарабатывать по 4800-7200 руб. в день, на непроизвольном переводе текстов самой разной тематики
То есть...
Вы просто регистрируетесь и пользуетесь "закулисной" платформой, которая будет платить Вам за каждый переведенный текст с помощью обычного Гугл-переводчика!
С первого взгляда сайт внушает доверие: видео автора, причем автор оказывается из того же города, что и вы!!! Но на самом деле, это очередной лохотрон! И вот доказательства:

1. Из какого бы города вы не оказались - автор всегда будет тоже из одного с вами города! Мошенники полагают, что это располагает к доверию. Все это так... если вы проживаете в России. Но если вы с другой страны, где нет Сбербанка и его филиалов, то красивая и правдоподобная легенда о выводе в вашем городе рассыпается на глазах!

2. Квитанции на покупку автомобиля в вашем городе - тоже прокол! Так как там четко видно фирму продавца автомобилей «Автоцентр - Комос». Но этот автоцентр расположен в Ижевске!

3. Фотографии обработаны фотошопом! Например, сравните фотографию автора в Австрии и вот эту фотографию: olgatravel.com/wp-content/uploads/2014/01/Hintertux_35.jpg

4. Каждый может убедиться в том, что гугл-переводчик переводит, мягко говоря, коряво! А здесь предлагают заработок именно с его помощью:
Цитата:
За Вас будет работать бесплатный, полностью автоматизированный онлайн-инструмент, который моментально выполнит грамотный, а главное литературный перевод на 15-ти языках!
5. Альбина Самсонова говорит, что осталось всего 2 места и со следующего дня тариф на такую престижную и простую деятельность повысится до 7 870 руб. Набор по тарифу 7 870 будет - 30 человек, далее набор закрывается. НО, если зайти на другой день и через день - все остается без изменений.

6. И в заключении одно замечание: представьте себя на месте Альбины. Если бы какая-нибудь фирма предложила вам 15 мест с халявным заработком (предположим, что такое бывает! ) Стали бы вы искать желающих в интернете? Или раздали эти 15 мест своим родственникам и друзьям?

Вывод: это обычных сбор денег в размере 587 рублей с каждого желающего заработать!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформа Art Chek Card по заработку на подарочных сертификатах - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 01.04.2017 20:27
Платформа «Google Adwords Set» — лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 23.11.2016 15:39
Универсальная платформа для торговли на финансовых рынках Платформа PRO Trader Culture-Multure Программное обеспечение 18 08.07.2015 21:12
Лохотрон или нет? aldom Список интернет мошенников 12 04.09.2009 21:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Возьму кредит ( готов на длительное сотрудничество)
От dan123 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар inik1080
Fortem Technologies привлек $5.5 миллионов для развития системы перехвата дронов
От inik1080 в разделе «Горячие новости»
Аватара нет
В какую сферу предпочитаете инвестировать?
От AlexLatvija в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватара нет
Стратегии Форекс: Forex Magic Grid
От luckyea в разделе «Видео-уроки»
Аватар clipman77
Leshi, крупнейший в Китае поставщик видеоконтента, интегрирует блокчейн
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар SQMonitor
GardenBtc - gardenbtc.biz
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,079
Тем
470,141
Сообщений
11,623,558

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube